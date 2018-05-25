Десять советов от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые можно взять себе на заметку

AdMe.ru провели полный разбор самых эффектных нарядов Меган Маркл и герцогини Кембриджской и советуем обратить внимание на актуальные фишки, которые они используют в своем гардеробе.

Красный цвет

Меган Маркл ФОТО: Admedia, Inc/AdMedia/Sipa USA

Большинство женщин яркие цвета в гардеробе отпугивают, но только не Кейт. Красный — один из любимых цветов герцогини, который она использует как в повседневных, так и в вечерних образах. Алый цвет по душе и Меган. Стоит отметить, что у девушек абсолютно разные цветотипы, но правильно подобранный оттенок делает любой образ стильным.

Кейт Миддлтон ФОТО: Chris Jackson/PA Wire/PA Images

Костюмы в различных вариациях

Женский костюм — своего рода модная униформа. Королевский статус обязывает Кейт придерживаться классического, строгого стиля — у нее десятки брючных и юбочных костюмов. При этом юбки принцесса предпочитает выше колена, а сам образ зачастую дополняет жакетами приталенного силуэта. Ее примеру следует и Меган.

Платье-футляр

Такой фасон является классическим в женском гардеробе, о чем, разумеется, знают британские леди. Это универсальное платье хорошо скрывает недостатки фигуры, удлиняет силуэт, делает образ женственным. Кейт часто выбирает платье-футляр для официальных выходов, отдавая предпочтение нейтральным оттенкам.

Пастельные оттенки, подходящие к тону кожи

В образах Кейт Миддлтон зачастую присутствуют легкие светло-голубые оттенки, которые ей, безусловно, идут.

Кейт Миддлтон ФОТО: Scanpix

Что касается Меган, то она выбрала для себя другую гамму — многообразные коричнево-бежевые тона.

Меган Маркл ФОТО: ADRIAN DENNIS/AFP

Однотонные образы

Меган Маркл ФОТО: Scanpix

Однотонные ткани отлично сочетаются с фасонами сложного кроя, и наоборот. Такое сочетание не утяжеляет образ, делая его элегантным и утонченным.

Скинни и белая рубашка

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Женская рубашка является классической вещью и по фасону, и по ткани. Всегда стильно и максимально просто — скинни и рубашка в мужском стиле, которую можно заменить блузой. В качестве акцентов — неброские аксессуары, а цвет рубашки может быть голубым или белым.

Белый цвет

Белое полнит? Отнюдь! В современной моде total white look идеально работает не только для вечерних, но и для будничных выходов. А чтобы не сливаться с нарядом, достаточно добавить какой-нибудь яркий штрих.

Кейт Миддлтон ФОТО: Scanpix

Пальто — элегантная составляющая верхнего гардероба

Кейт Миддлтон. ФОТО: Anwar Hussein/EMPICS Entertainment

Пальто — классический предмет верхнего гардероба, который удобно носить в межсезонье. Особенно если вы находитесь на берегах Туманного Альбиона.

Меган Маркл и Принц Гарри ФОТО: PA Pictures/ Scanpix

Цветочный принт

Традиционный цветочный принт в сочетании со струящимся платьем — еще один излюбленный образ королевских дам. Это одновременно просто, элегантно и стильно. Кстати, цветочный принт подходит любому цветотипу.

Нюдовая помада