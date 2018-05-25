Десять советов от стилистов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые можно взять себе на заметку

В прошлые выходные Меган Маркл и принц Гарри официально стали мужем и женой, а значит, ряды монаршего двора пополнила еще одна красотка. Эта девушка с голливудской улыбкой, к сожалению, не сможет похвастаться титулом принцессы, но зато уже точно обладает статусом иконы стиля. И, конечно же, этот статус Меган делит не с кем иным, как с Кейт Миддлтон.
AdMe.ru провели полный разбор самых эффектных нарядов Меган Маркл и герцогини Кембриджской и советуем обратить внимание на актуальные фишки, которые они используют в своем гардеробе.
Красный цвет
Большинство женщин яркие цвета в гардеробе отпугивают, но только не Кейт. Красный — один из любимых цветов герцогини, который она использует как в повседневных, так и в вечерних образах. Алый цвет по душе и Меган. Стоит отметить, что у девушек абсолютно разные цветотипы, но правильно подобранный оттенок делает любой образ стильным.
Костюмы в различных вариациях
Женский костюм — своего рода модная униформа. Королевский статус обязывает Кейт придерживаться классического, строгого стиля — у нее десятки брючных и юбочных костюмов. При этом юбки принцесса предпочитает выше колена, а сам образ зачастую дополняет жакетами приталенного силуэта. Ее примеру следует и Меган.
Платье-футляр
Такой фасон является классическим в женском гардеробе, о чем, разумеется, знают британские леди. Это универсальное платье хорошо скрывает недостатки фигуры, удлиняет силуэт, делает образ женственным. Кейт часто выбирает платье-футляр для официальных выходов, отдавая предпочтение нейтральным оттенкам.
Пастельные оттенки, подходящие к тону кожи
В образах Кейт Миддлтон зачастую присутствуют легкие светло-голубые оттенки, которые ей, безусловно, идут.
Что касается Меган, то она выбрала для себя другую гамму — многообразные коричнево-бежевые тона.
Однотонные образы
Однотонные ткани отлично сочетаются с фасонами сложного кроя, и наоборот. Такое сочетание не утяжеляет образ, делая его элегантным и утонченным.
Скинни и белая рубашка
Женская рубашка является классической вещью и по фасону, и по ткани. Всегда стильно и максимально просто — скинни и рубашка в мужском стиле, которую можно заменить блузой. В качестве акцентов — неброские аксессуары, а цвет рубашки может быть голубым или белым.
Белый цвет
Белое полнит? Отнюдь! В современной моде total white look идеально работает не только для вечерних, но и для будничных выходов. А чтобы не сливаться с нарядом, достаточно добавить какой-нибудь яркий штрих.
Пальто — элегантная составляющая верхнего гардероба
Пальто — классический предмет верхнего гардероба, который удобно носить в межсезонье. Особенно если вы находитесь на берегах Туманного Альбиона.
Цветочный принт
Традиционный цветочный принт в сочетании со струящимся платьем — еще один излюбленный образ королевских дам. Это одновременно просто, элегантно и стильно. Кстати, цветочный принт подходит любому цветотипу.
Нюдовая помада
Легкий блеск, помада нежных оттенков или ее полное отсутствие — своеобразная визитная карточка Кейт. В макияже герцогиня предпочитает делать акцент на глаза. Меган нередко пользуется таким же приемом, заменяя насыщенные оттенки легкими нюдовыми. Такой вариант подходит для деловых встреч, дневных и вечерних выходов и даже официальных мероприятий.