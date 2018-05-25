Дешевая косметика оставила белую девушку черной

Девушка рассказала, что на протяжении пяти лет она раз в неделю пользуется подобными бьюти-продуктами, но такого эффекта не было никогда.

23-летняя Кларк нанесла мусс марки St Moriz’s darker than dark («темнее темного») на лицо и тело вечером, чтобы придать коже оттенок легкого загара, а на утро она была похожа на чернокожую. «Я не могла разглядеть своего лица! Там были только глаза и зубы. Я отправила фотографию друзьям, они были в шоке, но очень смеялись», — пожаловалась Кларк, пишет Lenta.ru.

Студентка провела полтора часа в ванной, безуспешно пытаясь стереть мусс. Вода окрасилась в черный цвет, но четырехдолларовое средство так и осталось на коже.

В таком виде Кларк пришлось идти на лекции, после чего она вернулась домой и снова попыталась смыть чрезмерный загар со своего тела. На этот раз ей удалось добиться желаемого эффекта, который настолько понравился девушке, что она заказала еще две упаковки мусса St Moriz’s.