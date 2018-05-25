Десять фатальных ошибок домашнего окрашивания

Окрашивание волос в домашних условиях позволяет значительно сэкономить денежные средства. Данную процедуру легко выполнить самостоятельно. Еще проще это сделать с помощью родных или друзей. Если вы планируете окрашивать волосы в домашних условиях, учтите советы профессионалов из данной статьи.
Восстанавливать волосы долго и дорого. Лучше сразу избежать некоторых ошибок. Просто прочитайте статью до конца, и вы поймете, все ли делаете правильно.
Специалисты в салонах используют специальные кисти для нанесения красителя. Такая кисть стоит недорого. Постарайтесь приобрести для себя. Наносить краску станет намного проще и быстрее. Также удобным приспособлением является специальная емкость с ручкой. Она устойчивая, идеально подходит для работы с краской, пишет Zhurnal-lady.com.
Ошибка 1. Забыть о тесте на аллергическую реакцию
Все производители снабжают краску инструкцией по применению. В данных инструкциях всегда есть указание проводить тест на аллергическую реакцию. Многие его игнорируют, и зря. Тест обязательно необходимо делать в некоторых случаях. Сделайте тест по инструкции, если планируете красить ребенка или подростка. Также его необходимо сделать, если данный краситель для вас новый.
Аллергическая реакция может надолго выбить человека из колеи работы или учебы. Потребовать дополнительных материальных затрат для лечения. Подвернуть иммунитет дополнительной нагрузке. Если вы склонны к аллергическим реакциям, не ленитесь выполнять тест.
Ошибка 2. Одновременно окрашивать все волосы на голове
Краситель неоднородно воздействует на волосы. Это связано с различной структурой волос в разных зонах. Также имеет значение предыдущее окрашивание волос.
Для того чтобы сохранить ваши волосы максимально здоровыми, обязательно строго соблюдайте инструкцию к красителю. Производители четко указывают время воздействия на окрашенные и неокрашенные волосы. Нарушение данного параметра может превратить ваши волосы в паклю.
Волосы в затылочной зоне головы имеют более плотную структуру. В связи с этим лучше начинать окрашивание с них. Но избегайте окрашивания тонких волос, которые растут по периметру головы. Если вы их покрасите одновременно с другими волосами, можете их повредить. Получиться так, что они у вас станут ломкими. В этом случае вы их потеряете (они сломаются у корня). И придется их отращивать заново.
Ошибка 3. Рассчитывать, что у вас получится такой же цвет как на упаковке
При выборе цвета красителя необходимо учитывать важные параметры. Вы не получите точно такой же цвет как на упаковке с краской. Большое значение имеет начальный цвет волос. Если вы хотите получить светлые оттенки, волосы необходимо дополнительно осветлять. К светлым обычно относят бежевый, пепельный, платиновый, соломенный, светло- русый.
Просто купите осветляющий краситель для базового цвета. Важная деталь — концентрация окислителя не должна быть более 6%. Такой краситель оставляет после себя желтизну, но не сжигает волосы. На предварительно осветленные волосы идеально лягут светлые тона.
Для темных тонов сюрпризов будет меньше, но они также смогут вас удивить. У хороших производителей дополнительно есть образцы прядей. Изучение образцов даст возможность точнее подобрать краску. Обычно необходимо выбирать краску на тон светлее желаемого. В этом случае вы получите результат, который не разочарует.
Ошибка 4. Окрашивать не расчесанные сильно грязные волосы
Специалисты предупреждают волосы до окрашивания необходимо тщательно расчесать. Не стоит долго копить грязь на волосах перед окрашиванием. Особенно если вы используете средства для укладки. Большое количество лака для волос может препятствовать проникновению красителя в волосы.
Для удобства окрашивания запаситесь зажимами или заколками. Разделите волосы на несколько зон и зафиксируйте. Это поможет быстрее наносить краситель. Соответственно цвет окрашивания будет более равномерным.
Ошибка 5. Нанесение ополаскивателя или бальзама перед красителем
Бальзамы, маски, ополаскиватели должны использоваться после окрашивания волос. Нанесение их перед окрашиванием волосы не защитит, а технологию окрашивания нарушит.
Зато, после тщательного смыва краски можете обильно смазать их укрепляющим средством. После окрашивания они помогут защитить и восстановить волосы.
Ошибка 6. Использовать краску для волос не по назначению
Все волосы на теле человека имеют различную структуру. Кроме того производители рассчитывают на разную чувствительность к действующим компонентам. В связи с этим запрещено окрашивать волосы на лице не предназначенными для этого красками.
Если вы красите самостоятельно брови или ресницы. Приобретите специально предназначенную для этого краску. Она имеет оптимальный состав для структуры волос бровей и ресниц. В этом случае вы получите безупречный результат. Без вреда для своего здоровья.
Ошибка 7. Добиваться яркого оттенка путем увеличения времени выдержки красителя
Производители четко указывают время воздействия в инструкции. Это время необходимо соблюдать. Самостоятельное увеличение времени выдержки красителя на волосах может им навредить.
Если хотите получать более яркие оттенки, выбирайте краску на тон темнее. Нарушение этого правила может привести к ожогу кожи головы. Выпадению волос. Их ломкости или повреждению.
Ошибка 8. Окрашивание влажных волос
Красить мокрые волосы запрещено. Данную ошибку чаще всего совершают в случае предварительного осветления. Если вы осветляли предварительно волосы. Просушите их до нанесения тонирующего цвета.
Нарушение технологии нанесения красителя может сильно повредить волосы. Мокрые волосы становятся более восприимчивыми к красящим веществам. Но на качестве окрашивания это не отражается. Влияет только на степень повреждения волос.
Ошибка 9. Окрашивание кожи одновременно с волосами
При окрашивании волос трудно избежать попадания краски на кожу. Но это вовсе не означает, что кожу нужно красить целенаправленно. За пределами линии роста волос находится кожа, которая по-другому реагирует на краситель. Старайтесь максимально аккуратно находиться в рамках линии роста волос. Тонкие пушковые волосы, по линии роста волос окрашивать нужно в последнюю очередь.
Ошибка 10. Втирание краски в кожу головы
Воздействие должно происходить на волосах, а не на коже. Легче всего нанести краситель массажными движениями. Но учтите, что в этом случае могут пострадать луковицы волос. Если вы старательно не втираете краску в кожу головы, они меньше подвержены негативному воздействию.
Если вам неудобно самостоятельно покрасить себе корни или волосы. Обратитесь за помощью к родным или подруге. Человек со стороны сможет более тщательно и аккуратно нанести краситель. Кроме того это прекрасный повод пообщаться. Совместите приятное с полезным.
Соблюдайте тщательным образом инструкции производителя. Используйте защитные средства — перчатки и накидку.