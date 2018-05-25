Десять фатальных ошибок домашнего окрашивания

Ошибка 4. Окрашивать не расчесанные сильно грязные волосы

Специалисты предупреждают волосы до окрашивания необходимо тщательно расчесать. Не стоит долго копить грязь на волосах перед окрашиванием. Особенно если вы используете средства для укладки. Большое количество лака для волос может препятствовать проникновению красителя в волосы.

Для удобства окрашивания запаситесь зажимами или заколками. Разделите волосы на несколько зон и зафиксируйте. Это поможет быстрее наносить краситель. Соответственно цвет окрашивания будет более равномерным.

Ошибка 5. Нанесение ополаскивателя или бальзама перед красителем

Бальзамы, маски, ополаскиватели должны использоваться после окрашивания волос. Нанесение их перед окрашиванием волосы не защитит, а технологию окрашивания нарушит.

Зато, после тщательного смыва краски можете обильно смазать их укрепляющим средством. После окрашивания они помогут защитить и восстановить волосы.

Ошибка 6. Использовать краску для волос не по назначению

Все волосы на теле человека имеют различную структуру. Кроме того производители рассчитывают на разную чувствительность к действующим компонентам. В связи с этим запрещено окрашивать волосы на лице не предназначенными для этого красками.

Если вы красите самостоятельно брови или ресницы. Приобретите специально предназначенную для этого краску. Она имеет оптимальный состав для структуры волос бровей и ресниц. В этом случае вы получите безупречный результат. Без вреда для своего здоровья.

Ошибка 7. Добиваться яркого оттенка путем увеличения времени выдержки красителя

Производители четко указывают время воздействия в инструкции. Это время необходимо соблюдать. Самостоятельное увеличение времени выдержки красителя на волосах может им навредить.

Если хотите получать более яркие оттенки, выбирайте краску на тон темнее. Нарушение этого правила может привести к ожогу кожи головы. Выпадению волос. Их ломкости или повреждению.

Ошибка 8. Окрашивание влажных волос

Красить мокрые волосы запрещено. Данную ошибку чаще всего совершают в случае предварительного осветления. Если вы осветляли предварительно волосы. Просушите их до нанесения тонирующего цвета.

Нарушение технологии нанесения красителя может сильно повредить волосы. Мокрые волосы становятся более восприимчивыми к красящим веществам. Но на качестве окрашивания это не отражается. Влияет только на степень повреждения волос.

Ошибка 9. Окрашивание кожи одновременно с волосами

При окрашивании волос трудно избежать попадания краски на кожу. Но это вовсе не означает, что кожу нужно красить целенаправленно. За пределами линии роста волос находится кожа, которая по-другому реагирует на краситель. Старайтесь максимально аккуратно находиться в рамках линии роста волос. Тонкие пушковые волосы, по линии роста волос окрашивать нужно в последнюю очередь.

Ошибка 10. Втирание краски в кожу головы

Воздействие должно происходить на волосах, а не на коже. Легче всего нанести краситель массажными движениями. Но учтите, что в этом случае могут пострадать луковицы волос. Если вы старательно не втираете краску в кожу головы, они меньше подвержены негативному воздействию.

Если вам неудобно самостоятельно покрасить себе корни или волосы. Обратитесь за помощью к родным или подруге. Человек со стороны сможет более тщательно и аккуратно нанести краситель. Кроме того это прекрасный повод пообщаться. Совместите приятное с полезным.