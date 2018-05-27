Как спасти брак, который трещит по швам

И теперь, когда кажется, что вы выбрали не того человека и зря потратили на него лучшие годы своей жизни, самое важное - не бросить все, а попробовать разобраться, что же происходит. Всегда есть возможность спасти отношения, если между партнерами осталась хоть капелька любви. Но для этого придется обеим сторонам хорошенько поработать над собой.

Вот пять шагов, которые помогут «отремонтировать» брак, который трещит по швам.

1. Попытайтесь понять, в чем проблема

Если ваш партнер ведет себя не так, как вы бы того ожидаете, проблема вряд ли кроется в нем одном. Не спешите обижаться, а поймите главное: он поступает так не потому, что он плохой человек, и не потому, что он не любит вас. Возможно, его что-то тревожит или провоцирует. Постарайтесь глубинно изучить проблему и понять настоящие мотивы и чувства другого человека.

2. Обратите внимание на свое поведение и манеру общения

Если вы сердитесь или обижаетесь, то, скорее всего, и ведете себя соответствующим образом: кричите, ругаетесь, обвиняете партнера в том, что он делает или не делает. Но ведь это только провоцирует конфликт и разжигает неприязнь, а уж точно никак не способствует созданию мира и гармонии в семье. Постарайтесь общаться с партнером уважительно, гасить любые вспышки злости и спокойно обсуждать возникшие проблемы. Поверьте, такой диалог принесет намного больше результатов, чем ваши постоянные упреки.

3. Не придирайтесь по мелочам

Если у вас и вашего партнера разные бытовые привычки, интересы и взгляды на жизнь - это нормально. Помните, что вы воспитаны в семьях с разным укладом жизни, да и гендерные особенности нужно учитывать, ведь, как говорится «мужчина с Марса, женщина с Венеры». Если вас даже и бесит какая-то мелочь, постарайтесь не заострять на ней внимания. Подумайте, стоят ли разбросанные носки скандала, который испортит вам обоим вечер? А если уж не можете промолчать - будьте максимально деликатны и уважительны.

4. Сначала думайте, потом говорите

Каждый раз перед тем, как сказать какую-то колкую фразу или разразиться криком, подумайте дважды. Для начала о том, действительно ли вы хотите, чтобы эти слова прозвучали. Затем о том, будут ли они полезными. Может быть, это просто очередная гневная тирада, которая не приведет ни к чему хорошему? Всегда помните мудрую пословицу: «Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь!» И еще одну: «Не говори, если это не изменит тишину к лучшему».

5. Будьте терпеливыми