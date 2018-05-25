Полные женщины выбирают платья в крапинку

Ученые из St Luke's International University в Токио пришли к неожиданному выводу о том, что цвет и рисунок одежды, которую человек выбирает для ношения, могут быть симптомами имеющихся у него проблем с весом. Так, женщины с большой массой тела чаще выбирают многоцветные платья и юбки, либо с узором в горошек. Они также предпочитают темные оттенки и изображения цветов. Мужчины с лишним весом, в свою очередь, предпочитают носить черные или белые брюки. Авторы исследования подчеркивают, что полученные ими выводы можно использовать для осторожного предупреждения мужчин и женщин об имеющихся у них проблемах с весом, если они покупают какую-то одежду через интернет, пишет Medikforum.ru.

Другими словами, в интернет-магазинах при выборе одежды определенных цветов и узоров должны появляться предупреждающие надписи о том, что у покупателя есть риск столкнуться с лишним весом, а потому ему следует скорректировать диету. Можно только представить, какую реакцию подобные сообщения вызовут у потенциальных клиентов, и насколько они захотят продолжить совершать покупки в таком магазине. Однако результаты своего исследования ученые собираются представить на ежегодном Европейском конгрессе по борьбе с ожирением, который будет проводиться в Вене.