Пять распространенных ошибок в уходе за кожей лица летом

Пренебрегаешь средствами с SPF фактором. Летом как никогда кожа лица требует максимальной защиты от солнечных ультрафиолетовых лучей. Поэтому те девушки, которые живут в городе и обожают проводить время на пляжах обязательно должны использовать средства с SPF фактором. Если пренебрегать этому совету, тогда можно очень быстро обгореть на солнце, вследствие чего появятся покраснение, шелушение и пигментные пятна, пишет Lady.tochka.net.

Не используешь увлажняющие средства в летний период. Теплый воздух и солнце очень сильно высушивают нашу кожу. Недавно мы писали о том, как увлажнить кожу лица летом, чтобы она оставалась мягкой и упругой, без намека на шелушение и сухость. Эти правила и совету помогут добиться увлажненной кожи лица за минимальный срок.

Используешь агрессивные очищающие средства. Для очищение лица выбирай средства, которые содержат успокаивающие компоненты для деликатного ухода за кожей лица. Скрабы и пилинги даже на нормальной коже лица летом могут сделать кожу более уязвимой к воздействию солнечных лучей, вследствие чего после контакта с солнцем могут возникнуть