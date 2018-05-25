Пять распространенных ошибок в уходе за кожей лица летом

Девушки, в погоне за здоровой и красивой кожей, готовы сутками делать разные косметические процедуры, чтобы придать коже лица опрятный вид. Но в летний период времени нужно с осторожностью относиться к некоторым процедурам по уходу за лицом, так как они точно не пойдут на пользу в жаркое время года.
Пренебрегаешь средствами с SPF фактором. Летом как никогда кожа лица требует максимальной защиты от солнечных ультрафиолетовых лучей. Поэтому те девушки, которые живут в городе и обожают проводить время на пляжах обязательно должны использовать средства с SPF фактором. Если пренебрегать этому совету, тогда можно очень быстро обгореть на солнце, вследствие чего появятся покраснение, шелушение и пигментные пятна, пишет Lady.tochka.net.
Не используешь увлажняющие средства в летний период. Теплый воздух и солнце очень сильно высушивают нашу кожу. Недавно мы писали о том, как увлажнить кожу лица летом, чтобы она оставалась мягкой и упругой, без намека на шелушение и сухость. Эти правила и совету помогут добиться увлажненной кожи лица за минимальный срок.
Используешь агрессивные очищающие средства. Для очищение лица выбирай средства, которые содержат успокаивающие компоненты для деликатного ухода за кожей лица. Скрабы и пилинги даже на нормальной коже лица летом могут сделать кожу более уязвимой к воздействию солнечных лучей, вследствие чего после контакта с солнцем могут возникнуть
Используешь спиртосодержащие средства. Даже если у тебя проблемная кожа лица, и в твоей бьюти-косметички есть тоники с содержанием спирта, тогда рекомендуем на лето отказаться от этих продуктов. Спиртовые средства и лето — несовместимые вещи. Попробуй очищать кожу лица молочком, тонизировать — тоником или сывороткой, а в конце — увлажнять дневным (ночным) кремом для лица.