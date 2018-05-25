Три признака, по которым можно судить о качестве кофе

Согласно данным новейшего исследования*, большинство (76%) жителей Латвии ежедневно пьют кофе. Из них 88% делают это дома, 49% – на работе, 35% – в гостях, 28% – в кафе или ресторане, а 18% – во время поездки в автомобиле.
Как определить качество любимого нами напитка независимо от способа и места его приготовления? По мнению специалистов из «Virši-A» и «King Coffee Service», существуют три основных признака, позволяющие без труда сделать это.
1. Обратите внимание на цвет и блеск кофейных зерен
Для приготовления кофе и кофейных напитков следует использовать только высококачественные кофейные зерна, пишет Rus.tvnet.lv.
Слишком темные (даже черные) и слишком блестящие кофейные зерна говорят о том, что они пережарены. Кофе, приготовленный из таких зерен, имеет горьковатый привкус и неприятное послевкусие.
По вкусу такой кофе напоминает уголь.
Не дожаренные кофейные зерна имеют слишком светлый цвет и пахнут горохом, сеном или соломой. Для приготовления качественного кофе следует использовать зерна, представляющие собой «золотую середину». Они должны иметь коричневый цвет и умеренный блеск.
2. Следуйте дате выпуска и сроку годности кофе
Свежесть продукта – один из важнейших признаков хорошего качества. Поэтому обратите внимание на дату обжарки кофе, указанную на упаковке, а также на информацию, размещенную в магазинах.
Свежеобжаренный кофе имеет более богатый вкус и аромат. Это богатство во всей полноте сохраняется в течение трех месяцев после обжарки. Затем кофе начинает постепенно утрачивать свои вкусовые качества.
3. Удостоверьтесь, какое послевкусие у кофе
Существует мнение, что хороший кофе должен быть горьким. Однако вкус этого напитка должен представлять собой баланс между горьковатым, кисловатым и сладковатым привкусом. Кофе хорошего качества должен оставлять длительное и устойчивое послевкусие, напоминающее привкус натуральной карамели, шоколада или какао. Если же вы уловили запах дегтя, золы, то это свидетельствует о том, что кофе пережарен или утратил свои вкусовые качества. Существует еще один способ проверить качество кофе – остудить его. Хороший кофе и в холодном виде имеет приятный вкус и аромат.