Три признака, по которым можно судить о качестве кофе

Как определить качество любимого нами напитка независимо от способа и места его приготовления? По мнению специалистов из «Virši-A» и «King Coffee Service», существуют три основных признака, позволяющие без труда сделать это.

1. Обратите внимание на цвет и блеск кофейных зерен

Для приготовления кофе и кофейных напитков следует использовать только высококачественные кофейные зерна, пишет Rus.tvnet.lv.

Слишком темные (даже черные) и слишком блестящие кофейные зерна говорят о том, что они пережарены. Кофе, приготовленный из таких зерен, имеет горьковатый привкус и неприятное послевкусие.

По вкусу такой кофе напоминает уголь.

Не дожаренные кофейные зерна имеют слишком светлый цвет и пахнут горохом, сеном или соломой. Для приготовления качественного кофе следует использовать зерна, представляющие собой «золотую середину». Они должны иметь коричневый цвет и умеренный блеск.

2. Следуйте дате выпуска и сроку годности кофе

Свежесть продукта – один из важнейших признаков хорошего качества. Поэтому обратите внимание на дату обжарки кофе, указанную на упаковке, а также на информацию, размещенную в магазинах.

Свежеобжаренный кофе имеет более богатый вкус и аромат. Это богатство во всей полноте сохраняется в течение трех месяцев после обжарки. Затем кофе начинает постепенно утрачивать свои вкусовые качества.

3. Удостоверьтесь, какое послевкусие у кофе