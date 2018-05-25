Хочу, не хочу. Что делать, если вы оказались слишком разными в сексе

В начале отношений не всегда легко оценить, насколько вы подходите друг другу в сексуальной сфере. Рассказывает психолог Елена Бусель.
Анна: «Недавно поняла, что за 10 лет брака секс из нашей жизни куда-то делся. Если в первый год отношений страсть била ключом, то потом постепенно все становилось спокойнее, реже, меньше... Если я не пристаю, то муж, кажется, даже чувствует облегчение. Не уверена, что мне это нравится!»
Марина: «Мы с мужем вместе пять лет, у обоих это второй брак. Для него секс очень важен, и он обижается, если я недостаточно горячо реагирую на его инициативу или сама ее не проявляю. А я просто не успеваю – работа, двое малышей, дом, да еще и муж, всегда готовый, как пионер. А ему, между прочим, скоро 45! Обижать его не хочется, но и сил вести себя как новобрачная нет», пишет Goodhouse.ru.
Комментирует психолог Елена Бусель
Некоторые люди до сих пор уверены, что главное – чтобы человек был хороший, а как у вас с ним складывается в интимной сфере – не так уж и важно. Но сексуальная совместимость – это, на самом деле, очень серьезная тема. Гармония в сексе важна для любой пары – и для тех, кто только начинает свой совместный путь, и для тех, кто давно уже вместе. Просто в браке бывает сложнее решить эту задачу – ведь вас связывает гораздо больше, чем секс. Важную роль в совместимости имеют сексуальные темпераменты партнеров или, как скажут сексологи, половая конституция. Этот темперамент – сочетание множества факторов, которые влияют на уровень сексуальной активности пары. Каждый человек уникален – как и его темперамент. В зависимости от степени и интенсивности проявления сексуальный темперамент бывает трех видов – низкий, средний и высокий. И обратите внимание – речь здесь идет не об оценках «хорошо» или «плохо», а только о качественных отличиях между людьми с разными уровнями потребностей.
Низкий (умеренный, слабый) темперамент
Секс для таких людей не имеет серьезного значения – в жизни есть вещи и поинтереснее. Люди с низким темпераментом предпочитают не менять сексуальных партнеров, легко переносят отсутствие секса в жизни, могут заниматься им реже раза в месяц и при этом не испытывают дискомфорта.
Средний темперамент
Большинство людей относятся именно к этой группе. Людей со средним темпераментом вполне устраивает график раз-два в неделю. В юности им свойственна тяга к переменам и поиск сексуального разнообразия, однако с годами это проходит. Считается, что этой группе легко адаптироваться к потребностям партнера.
Высокий (сильный, максимальный) темперамент
Страстное желание секса, тяга к экспериментам, постоянный поиск и частая смена партнеров – вот его основные характеристики. Представители этой группы рано созревают, секс для них важен, они долго сохраняют интерес к противоположному полу и поискам разнообразия.
Если представить распределение темпераментов в виде линейки, то по краям будут находиться зоны низкого и высокого темперамента, а наибольшую, центральную часть линейки займет зона среднего сексуального темперамента. Примерно 80% людей относятся к средней группе, и только 20% являются представителями двух крайностей. На практике это значит, что большинство людей с легкостью могут преодолеть те трудности в сексуальной сфере, которые возникли из-за несовпадений темпераментов, подстраиваться под партнера и перемещаться от одной крайности к другой.
Идеальный вариант совместимости – партнеры с одинаковым темпераментом. Неплохо сочетаются соседние типы: сильный со средним или средний с умеренным. Сложнее обстоит дело в тех парах, где партнеры находятся на разных полюсах.
Как формируется темперамент?
Физиологический фактор. Уровень полового гормона напрямую связан с уровнем сексуальности: чем больше тестостерона, тем больше потребность в сексе.
Особенности нервной системы. Темперамент зависит от восприимчивости человека и от скорости его реакции на различные стимулы. Энергичные сангвиники и неторопливые флегматики в сексуальном поведении будут отличаться.
Социальный фактор. Отношение взрослого человека к сексу зависит от тех сигналов, которые он «считывал» с родителей в детстве, – важна, например, степень свободы выражения родителями своего сексуального потенциала. Если ребенку передали позитивную установку (секс – это нормальная часть жизни, это не стыдно и не плохо), то, повзрослев, даже с умеренным темпераментом он будет стараться реализовать свою сексуальность. При негативной установке даже гиперсексуальный от природы человек может страдать из-за невозможности осуществления своих желаний.
Психологический фактор. Это все то, что приобретается в личном сексуальном опыте и остается с человеком: победы, поражения, нерешенные психологические проблемы.
Сразу скажем, что на врожденные факторы – физиологию и темперамент – повлиять практически невозможно. Однако пары даже с очень разными потребностями в сексе могут достичь гармоничной интимной жизни – если оба готовы идти друг другу навстречу, а остальные качества вас устраивают, в жизни много тепла и близости. Стоит помнить: несовпадение запросов в сексе – это особенности, а не поведение «назло». И это то, что стоит деликатно обсуждать, но не давить, не требовать или, тем более, не угрожать изменой.
С установками и психологическими проблемами можно разобраться. Неуверенность в своей привлекательности может стать проблемой для жены, но на самом деле сексом занимаются далеко не только молодые и красивые люди (и вообще это происходит совсем не как в кино). Муж может думать, что обязан «соответствовать», в то время как жене важнее, например, просто ежедневные объятья и побольше нежности. С помощью психолога можно выяснить, какие именно психологические проблемы мешают, изменить свое поведение и начать получать больше удовольствия от сексуальной сферы.
Как договориться?
Конечно, всем хочется, чтобы совместная жизнь и тем более интимная ее часть была как можно более стабильной, без перепадов. Но моменты страсти сменяются спокойствием и наоборот. Для этого «графика» есть множество причин: перепады настроения, нагрузка на работе, болезни, стрессы, ритм жизни и просто усталость. На первый план выходит умение договариваться – обсуждать проблемы, уступать и искать вариант, который будет приемлемым для обоих партнеров.
Часто партнеры терпят дискомфорт только потому, что не представляют, как вообще эту тему можно обсуждать.
Помните, что разговор об интимных вопросах – это не переговоры и не лекция, тут важны взаимопонимание и комфорт. Представьте, что вы с партнером находитесь в одной команде и объединяетесь друг с другом для решения проблемы: не пролема стоит между вами, а вы вместе выступаете против нее.
Выберите место и время для разговора, чтобы ничто не отвлекало вас друг от друга. Это может быть время отпуска, поездка на дачу или просто прогулка в парке. Главное, чтобы вас ничто не отвлекало, а обстановка была спокойной.
Всегда начинайте с комплиментов. Обратите внимание на сильные стороны партнера, на то, что в его действиях доставляет вам удовольствие. Пусть он обязательно услышит, что способен дарить вам наслаждение, – это стимулирует к более активным действиям.
Переместите фокус на партнера. Поинтересуйтесь его предпочтениями, спросите, что приносит ему настоящее удовольствие. «А что тебе нравится больше всего? Мне бы хотелось сделать для тебя что-то особенное».
О проблемной зоне старайтесь говорить прямо и предельно точно, но без обвинений. Стройте фразы так, чтобы партнеру не пришлось додумывать смысл – вместо: «У нас стало мало секса» лучше сказать: «Я бы хотела заниматься сексом каждые выходные». Лучше выбрать мягкие формулировки в стиле учета взаимных интересов: «Мне с тобой очень хорошо, но мы вместе могли бы постараться сделать так, чтобы нам обоим стало еще лучше».
Во время интимной близости поинтересуйтесь, чего именно сейчас хочется вашему партнеру. Постарайтесь сделать это. Через некоторое время или в другой раз попросите партнера сделать приятное вам.
Будьте откровенны. В спорном вопросе можно предложить компромисс: «Давай попробуем что-нибудь новенькое. Я раз в неделю надеваю те чулки, которые тебе нравятся, а в ответ ты мог бы сделать прелюдию дольше».
Доводите дело до конца: все достигнутые договоренности закрепляйте на практике. Выделяйте время для секса – так же, как планируете дела и отдых.
Важно любой разговор о проблемах в интимной сфере начинать с похвалы и констатации всего хорошего, что есть в ваших отношениях сейчас, и только после этого переходить к вариантам улучшения. Интересуйтесь мнением партнера – и не стесняйтесь выдвигать конкретные предложения по длительности, темпу и формам близости. Никогда не обвиняйте друг друга, это не способствует откровенному диалогу. То, что вам хотелось бы изменить, предлагайте в разговоре в виде своих желаний и фантазий. Ну а для решения серьезных проблем в интимной сфере всегда можно обратиться за помощью к специалистам.