Хочу, не хочу. Что делать, если вы оказались слишком разными в сексе

Анна: «Недавно поняла, что за 10 лет брака секс из нашей жизни куда-то делся. Если в первый год отношений страсть била ключом, то потом постепенно все становилось спокойнее, реже, меньше... Если я не пристаю, то муж, кажется, даже чувствует облегчение. Не уверена, что мне это нравится!»

Марина: «Мы с мужем вместе пять лет, у обоих это второй брак. Для него секс очень важен, и он обижается, если я недостаточно горячо реагирую на его инициативу или сама ее не проявляю. А я просто не успеваю – работа, двое малышей, дом, да еще и муж, всегда готовый, как пионер. А ему, между прочим, скоро 45! Обижать его не хочется, но и сил вести себя как новобрачная нет», пишет Goodhouse.ru.

Комментирует психолог Елена Бусель

Некоторые люди до сих пор уверены, что главное – чтобы человек был хороший, а как у вас с ним складывается в интимной сфере – не так уж и важно. Но сексуальная совместимость – это, на самом деле, очень серьезная тема. Гармония в сексе важна для любой пары – и для тех, кто только начинает свой совместный путь, и для тех, кто давно уже вместе. Просто в браке бывает сложнее решить эту задачу – ведь вас связывает гораздо больше, чем секс. Важную роль в совместимости имеют сексуальные темпераменты партнеров или, как скажут сексологи, половая конституция. Этот темперамент – сочетание множества факторов, которые влияют на уровень сексуальной активности пары. Каждый человек уникален – как и его темперамент. В зависимости от степени и интенсивности проявления сексуальный темперамент бывает трех видов – низкий, средний и высокий. И обратите внимание – речь здесь идет не об оценках «хорошо» или «плохо», а только о качественных отличиях между людьми с разными уровнями потребностей.

Низкий (умеренный, слабый) темперамент

Секс для таких людей не имеет серьезного значения – в жизни есть вещи и поинтереснее. Люди с низким темпераментом предпочитают не менять сексуальных партнеров, легко переносят отсутствие секса в жизни, могут заниматься им реже раза в месяц и при этом не испытывают дискомфорта.

Средний темперамент

Большинство людей относятся именно к этой группе. Людей со средним темпераментом вполне устраивает график раз-два в неделю. В юности им свойственна тяга к переменам и поиск сексуального разнообразия, однако с годами это проходит. Считается, что этой группе легко адаптироваться к потребностям партнера.

Высокий (сильный, максимальный) темперамент

Страстное желание секса, тяга к экспериментам, постоянный поиск и частая смена партнеров – вот его основные характеристики. Представители этой группы рано созревают, секс для них важен, они долго сохраняют интерес к противоположному полу и поискам разнообразия.