Пять инфекций, которыми грозит поход в парикмахерскую

Фолликулит. Воспаление волосяных фолликулов – следствие использования плохо продезинфицированных инструментов, на которых остались чьи-то бактерии стафилококка. Фолликулит может развиться на участке кожи под бородой или на коже головы. Его отличительные приметы - зудящие красные высыпания и гнойные прыщи, пишет Medikforum.ru.

Стригущий лишай. Передается через плохо обработанную расческу. Этот грибок, атакующий кожу головы и проявляющийся в виде красных чешуйчатых пятен, может полностью лишить волос, да еще и вызвать уродливое рубцевание кожи.

Импетиго. Может возникнуть из-за контакта с кожей, одеждой или полотенцем зараженного человека. При импетиго на коже появляются маленькие пятнышки красного цвета, которые быстро развиваются и становятся гноящимися пузырьками.

Педикулез. Многие считают, что вшивость затрагивает только волосы. На самом деле педикулез – это паразитарное заболевание кожи (хотя вши действительно предпочитают волосистые участки тела). Заразиться вшивостью можно через неочищенную расческу или полотенце, которым до этого пользовался человек с вшами. Основным симптомом педикулеза является зуд.