Апельсиновый сок на завтрак грозит ребенку ожирением

Родители должны перестать давать детям по утрам фруктовые соки на завтрак, поскольку это существенно увеличивает вероятность развития у них лишнего веса или ожирения. Наблюдения показали, что выпивающие по стакану апельсинового сока утром дети в полтора раза чаще становятся жертвами лишнего веса или ожирения, по сравнению с теми их ровесниками, которые не пьют соков. Кроме того, еще одним фактором риска ожирения является отказ от завтрака, поскольку после этого дети чаще набрасываются на разного рода шоколадки и чипсы, пишет Medikforum.ru.

Но почему фруктовые соки, продвигающиеся в качестве идеального образца здорового питания, грозят детям ожирением? Всё дело в том, что продаваемые в супермаркетах напитки набиты сахаром и калориями. Ранее исследователи доказали, что в стакане сока объемом 350 мл содержится до 9 чайных ложек сахара. Между тем его питательная ценность намного уступает обычным фруктам. Ученые из Медицинского университета Вены наблюдали за завтраками 650 детей, сравнивая эту информацию с весом и ростом.