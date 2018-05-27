70-летняя женщина забеременела и может побить рекорд Гиннесса

Жительница мексиканского города Масатлан Мария де ла Луз шокировала местных жителей признанием, что скоро станет матерью. Всё бы ничего, только вот женщине уже 70 лет, но она действительно находится на шестом месяце беременности.

Как сообщает The Sun, пенсионерка показала снимок УЗИ журналистам в качестве доказательства и радостно заявила, что у неё будет дочка. В свои годы Мария де ла Луз предпочитает не сидеть на диване сложа руки, а вести активный образ жизни, а теперь, помимо материнства, она может обрести ещё и всемирную славу.

Дело в том, что пенсионерка захотела попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая старородящая женщина, но для этого ей необходимо задокументировать свою беременность. Кто является отцом ребенка, пенсионерка не рассказывает.

«У меня кружилась голова, жутко болели ноги и начался токсикоз. Врачи из частных и государственных клиник провели около десяти ультразвуковых исследований. Они не могли в это поверить», - говорит она.

Будущий малыш станет для Марии уже восьмым. Когда взрослые дети узнали о появлении в их семье сестрёнки, они не очень-то обрадовались этой новости. Вскоре у пенсионерки встреча с гинекологом, и, скорее всего, ей придётся делать кесарево сечение из-за возраста.