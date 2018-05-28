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Женщин заставляют переплачивать за белые футболки

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Эксперты модной индустрии выяснили, что женщины переплачивают до 45 процентов по сравнению с мужчинами за аналогичные предметы базовой одежды одних и тех же марок и производителей, сообщает Daily Mail.

К такому выводу они пришли, проанализировав стоимость обычной базовой белой футболки у различных масс-маркетных брендов в магазинах на территории Великобритании. Эксперты проанализировали ассортимент таких марок, как Gap, River Island и H&M, передает Lenta.ru.

Отмечается, что не только цвет, но также и материал, фасон и покрой абсолютного большинства футболок (10 из 16) для мужчин и женщин в этой выборке были идентичными. При этом на мужские футболки, как предметы большего размера, уходит большее количество ткани. Маркетологи называют подобное явление pink tax (буквально «розовый налог» — скрытая наценка на женский ассортимент).

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