Три продукта, которые улучшают здоровье женских органов таза

СМИ опубликовали рекомендации эксперта об употреблении продуктов, которые помогают преобразить сексуальную жизнь и улучшить состояние органов в области таза. Так, диетолог Эми Морисс советует обязательно употреблять в пищу продукты с богатым содержанием омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Жирная рыба, орехи, льняное семя и масло, оливки и оливковое масло – эти и другие продукты с омега-з эксперт поместил на первое место в топе полезных, пишет Medikforum.ru.

Также, как выяснилось, женщинам следует периодически употреблять бананы. Эти фрукты отличаются высоким содержанием магния, одного из самых важных минералов для женского здоровья. Эми Морисс отметила, что бананы в качестве источника магния особенно предпочтительны для женщин, страдающих недержанием мочи.

Для поддержания здоровьем органов малого таза женщинам следует налегать на авокадо. Диетолог заявила, что употребление мякоти авокадо благотворно влияет на сексуальные ощущения у представительниц прекрасного пола.

Помимо этого, заметила специалист, женщинам важно получать в нужном объеме витамин D. Восполнить его прекрасно помогают солнечные ванны.