Пять лучших идей для похудения в течение лета

Прославившаяся благодаря своей работе со звездами, Анита Луценко охотно делится рекомендациями по здоровому похудению и для широкой аудитории. Специалист дала несколько советов, следование которым может помочь добиться желанной стройности. Причем, утверждает Луценко, эффект окажется заметен уже через несколько недель, передает Medikforum.ru.

Для того чтобы заставить тело как можно быстрее проститься с ненужными жировыми отложениями, фитнес-тренер считает важным точное следование нескольким принципам:

3-разовое питание. По словам Луценко, трехразовое питание обязательно для каждого дня. Но при этом в промежутках между приемами пищи есть ничего нельзя – максимум можно позволить себе фрукт или стаканчик натурального йогурта.

Плотный обед. Обед должен быть самым плотным приемом пищи за день.

350 граммов. Вес каждой порции не должен превышать этого порога.

Ходьба пешком. Ежедневная ходьба пешком в течение 30-40 минут не только помогает похудеть, это еще и отличная кардиотренировка.

Отказ от некоторых продуктов. Луценко рекомендует воздерживаться от употребления алкоголя, хлеба, всего сладкого (можно одну чайную ложку меда в день), а также жареной и жирной пищи.