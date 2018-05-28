В животе у женщины после беременности появился Чужой и пытается вырваться наружу. Но это нормально

Фитнес-тренер из Австралии Тарин Вайт показала пугающее видео, на котором видно, что ее живот вздувается так, будто в нем кто-то живет. Женщина объяснила, что это совершенно нормальное явление под названием диастаз, или расхождение мышц, которое случается со многими девушками после беременности. Пугаться его не надо, потому что от диастаза можно избавиться.
После родов Тарин продолжила заниматься спортом и организовала специальные занятия для матерей, как ожидающих ребенка, так и уже родивших. Об этом она рассказывает у себя в Instagram. Свое дело Тарин считает очень важным, так как многие женщины совершенно незнакомы с тем, что может случиться с их телом во время беременности и после, а поэтому некоторые вещи могут их серьезно испугать.
Например, когда они попробуют из положения лежа поднять ноги вверх, а живота у них начнет рваться наружу нечто, пишет Medialeaks.ru.
Но нет, это не инородное существо и не фильм «Чужой» в реальности, а нормальное следствие беременности под названием диастаз, или попросту расхождение мышц. Оно происходит из-за того, что во время беременности матка у женщины расширяется, чтобы вместить ребенка. Из-за этого растягиваются и прямые мышцы живота. Если обычно они расположены продольно и очень близко к пупку, то после беременности могут разойтись в стороны.
Из-за этого, когда женщина поднимает ноги вверх, то часть ее кишок уже не сдерживается мышцами, а становится видна под кожей. Но как уверяет Тарин, в этом нет ничего страшного. Во-первых, диастаз существенно не влияет на здоровье женщины, а во-вторых, он либо проходит сам после беременности, либо его можно убрать с помощью специальных упражнений или обычного мостика.