В животе у женщины после беременности появился Чужой и пытается вырваться наружу. Но это нормально

После родов Тарин продолжила заниматься спортом и организовала специальные занятия для матерей, как ожидающих ребенка, так и уже родивших. Об этом она рассказывает у себя в Instagram. Свое дело Тарин считает очень важным, так как многие женщины совершенно незнакомы с тем, что может случиться с их телом во время беременности и после, а поэтому некоторые вещи могут их серьезно испугать.

Например, когда они попробуют из положения лежа поднять ноги вверх, а живота у них начнет рваться наружу нечто, пишет Medialeaks.ru.

Но нет, это не инородное существо и не фильм «Чужой» в реальности, а нормальное следствие беременности под названием диастаз, или попросту расхождение мышц. Оно происходит из-за того, что во время беременности матка у женщины расширяется, чтобы вместить ребенка. Из-за этого растягиваются и прямые мышцы живота. Если обычно они расположены продольно и очень близко к пупку, то после беременности могут разойтись в стороны.