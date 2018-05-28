Воспитатели заклеили ноги малышки скотчем, чтобы больше не разувалась...

Джессика Хейс из Северной Каролины, как обычно, пришла забирать свою двухлетнюю дочку из яслей. Когда она увидела малышку, то пришла в ужас: розовые сандалии были примотаны к ступням белым скотчем. Воспитатели замотали ноги настолько плотно, что у девочки начался отек и остались синяки, пишет Life.ru.

Как сообщает Metro, их взбесило, что малышка постоянно снимала обувь и им приходилось подходить и надевать ее обратно. Джессика не стала устраивать разборки, но выложила в Facebook пост с фотографией.