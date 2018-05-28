Воспитатели заклеили ноги малышки скотчем, чтобы больше не разувалась...

Девочка сама училась снимать и надевать обувь, только и всего, но суровых воспитателей это вывело из себя.
Джессика Хейс из Северной Каролины, как обычно, пришла забирать свою двухлетнюю дочку из яслей. Когда она увидела малышку, то пришла в ужас: розовые сандалии были примотаны к ступням белым скотчем. Воспитатели замотали ноги настолько плотно, что у девочки начался отек и остались синяки, пишет Life.ru.
Как сообщает Metro, их взбесило, что малышка постоянно снимала обувь и им приходилось подходить и надевать ее обратно. Джессика не стала устраивать разборки, но выложила в Facebook пост с фотографией.
Пользователи осудили действия воспитателей, посчитав их действия безрассудными и жестокими. Одна из матерей также написала, что с ее дочкой произошло то же самое. Вскоре после этого воспитателей уволили, а Джессике руководство принесло извинения.