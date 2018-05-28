Три базовых правила для похудения без диет

Диетолог Людмила Запашная дала несколько рекомендаций, которые помогают попрощаться с лишними килограммами, не придерживаясь какой-то конкретной диеты, пишет Medikforum.ru.

Правило №1: Нормально питаться. По словам Запашной, необходимо вырабатывать привычку к регулярности: ежедневно должны быть завтрак, обед, ужин, два-три легких перекуса плюс питье чистой воды в перерывах. Специалист утверждает, что человеку, который в целом питается правильно, не страшно эпизодическое употребление вредных и калорийных блюд.

«В рационе должны преобладать полезные продукты: каши, мясо, рыба, овощи, минимальное количество жира. Если основу постоянного питания составляют блюда здоровые и полезные, то ничего страшного не случится, если вы захотите съесть кусок торта или булочку, или позволите себе бокал вина», – сказала Людмила Запашная.

Правило№2: Режим дня. Диетолог отмечает, что многие ее пациенты с лишним весом – это люди, которые тратят очень много времени на работу. Любые «перекосы» в режиме существования – это стресс для организма, от которого он «защищается» доступными ему механизмами. В частности, увеличением аппетита и обостренным желанием употреблять жирное и сладкое (эти компоненты способствуют выработке антистрессовых веществ в организме).

«Для похудения очень важно настроить режим дня таким образом, чтобы оставалось время на отдых, особенно – на полноценный сон», - подчеркнула специалист.

Правило №3: Физическая активность. Условие активности – это обязательная составляющая процесса похудения, заявила эксперт. Совсем не нужно изнурять себя тренировками, - но ежедневная разминка или зарядка в таком случае должны присутствовать непременно. Если хочется видеть ощутимые результаты, нужно выбирать более активное существование – пробежки в парке, езду на велосипеде, плавание в бассейне, походы в лес, длительные пешие прогулки.