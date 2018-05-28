пн, 28.05.2018
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  • Взволнованная бабушка: моя 13-летняя внучка отказалась снять колготки, потому что не побрила ноги

Взволнованная бабушка: моя 13-летняя внучка отказалась снять колготки, потому что не побрила ноги

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Бритва. Иллюстративное фото

ФОТО: geeky-gadgets.com

На одном из форумов обеспокоенная бабушка написала, что ее 13-летняя внучка отказалась снимать в теплый день колготки, потому как не успела побрить ноги. Бабушка спрашивает, насколько это нормально?

«Внучка приехала ко мне в шерстяных колготках, а сама я была в шортах. Была солнечная и теплая погода, и я предложила ей снять колготки. Но она этого сделать не смогла, поскольку забыла побрить ноги… Уверенна, я в 13 лет об этом даже не думала. А ваши внучки бреют уже ноги или во сколько лет они начали это делать?» - написала бабушка, пишет Sobranna.ee.

Другие пользователи форума ответили, что сейчас подростки начинают рано бриться, в районе десяти лет. Даже одна учительница пятых классов написала, что многие ее ученицы уже бреются.

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