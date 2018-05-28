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Кети Топурия покрасила брови в красный цвет

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Кети Топурия

ФОТО: Scanpix

31-летняя Кети Топурия любит эпатировать публику своими нарядами и необычными прическами. Накануне на вручении музыкальной премии певица появилась с ярким мейкапом бровей, который не оставил ее фанатов равнодушными.

Большинство поклонников принялись критиковать Кети за чересчур «чудаковатый» образ и отметили, что с такими большими и яркими бровями она похожа на мужчину. Впрочем, нашлись и те, кому образ Топурия понравился, пишет Lady.mail.ru.

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