Кети Топурия покрасила брови в красный цвет
28 мая 2018 г., 16:13
31-летняя Кети Топурия любит эпатировать публику своими нарядами и необычными прическами. Накануне на вручении музыкальной премии певица появилась с ярким мейкапом бровей, который не оставил ее фанатов равнодушными.
Большинство поклонников принялись критиковать Кети за чересчур «чудаковатый» образ и отметили, что с такими большими и яркими бровями она похожа на мужчину. Впрочем, нашлись и те, кому образ Топурия понравился, пишет Lady.mail.ru.