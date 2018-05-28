Подписчики осудили Ксению Бородину за слишком яркий макияж восьмилетней дочери

Однако пользователи Сети посчитали, что Маруся слишком ярко накрашена: многие отметили, что девочке ее возраста не нужно пользоваться косметикой.

«Я все понимаю, но зачем ребенку губы красить?», «А зачем дочку-то накрасила, она же еще маленькая», «Зачем накрасили и так красивую девочку? Успеет она еще этим делом заняться», «Все отлично, только макияж не надо было наносить. Рано еще! Маруся и так красавица!» — возмущаются пользователи Instagram, передает Deti.mail.ru.