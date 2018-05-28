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  • Подписчики осудили Ксению Бородину за слишком яркий макияж восьмилетней дочери

Подписчики осудили Ксению Бородину за слишком яркий макияж восьмилетней дочери

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Ксения Бородина

ФОТО: Scanpix

На днях Ксения Бородина посетила церемонию вручения музыкальной премии RU TV. На красную дорожку телеведущая вышла со своей восьмилетней дочерью Марусей.

Однако пользователи Сети посчитали, что Маруся слишком ярко накрашена: многие отметили, что девочке ее возраста не нужно пользоваться косметикой.

«Я все понимаю, но зачем ребенку губы красить?», «А зачем дочку-то накрасила, она же еще маленькая», «Зачем накрасили и так красивую девочку? Успеет она еще этим делом заняться», «Все отлично, только макияж не надо было наносить. Рано еще! Маруся и так красавица!» — возмущаются пользователи Instagram, передает Deti.mail.ru.

Напомним, Бородина воспитывает двух дочек — Марусю от бизнесмена Юрия Будагова и 2-летнюю Тею от предпринимателя Курбана Омарова.

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