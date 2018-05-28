Названа оптимальная диета при раке груди

Ученые проанализировали данные о 49 тысячах женщин в постменопаузе, наблюдавшихся в 40 клиниках по всей стране. Всех участниц исследования случайным образом разделили на две группы. Первая группа, в которую вошли 40% женщин, изменила свой режим питания, сделав упор на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и резко снизив потребление жиров. Жиры в этом случае обеспечивали менее 20% дневной потребности в энергии. Остальные участницы продолжали придерживаться своего привычного рациона, в котором жиры составляли более трети дневного объема энергии, пишет Health.mail.ru.

Спустя примерно восемь с половиной лет после начала исследования более полутора тысяч женщин заболели раком молочной железы. Наблюдения за этими участницами вели в среднем на протяжении 11 с половиной лет после постановки диагноза.

Было установлено, что у женщин, все эти годы сидевших на диете с низким содержанием жира, шансы прожить еще по крайней мере десять лет после начала болезни — на 22% выше, чем у тех, кто продолжал питаться жирной пищей. Так, в «маложирной» группе от рака молочной железы умерли 68 участниц, а в «жирной» группе — 120.