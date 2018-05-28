Восемь способов эмоционально привязать его к себе

Сколько бы вы ни были вместе, никогда не рано начать усиливать эмоциональную близость, чтобы укрепить вашу любовь. Если ты сама готова к этому, продолжай читать восемь способов эмоционально привязать к себе мужчину:

1. Побуждай его открываться тебе

Большинство мужчин не так открыты в своих мыслях и чувствах, как женщины. Позволь ему раскрываться перед тобой в своем темпе. Этот процесс может занять месяцы, а то и годы. Но ты же хочешь с ним быть надолго? Так что нечего торопить его рассказывать тебе всю его жизнь сразу. Когда он начнет открываться, внимательно слушай его и не перебивай, пишет Soulpost.ru.

2. Будь принимающей

Мужчина не сможет открыться тебе и эмоционально привязаться, если ты постоянно унижаешь и критикуешь его. Принимай его таким, какой он есть, его решения. Поддерживай его, покажи, что ты на его стороне, что бы там ни было. Позволь ему показать свою индивидуальность, и когда он будет знать, что рядом с тобой он может быть собой, он почувствует себя ближе к тебе на эмоциональном уровне.

3. Покажи свою благодарность

Большинству мужчин не нужно многое. Им нужно, чтобы их любили и ценили за то, что они делают для нас. После многих лет в отношениях слово «спасибо» часто теряется. Но оно не потеряло своей силы. Так что высказывай ему свою благодарность за все, что он для тебя делает. Просто сказать «спасибо» — это самый легкий и быстрый способ эмоционально привязать к себе мужчину. И он продолжит стараться делать тебя счастливой.

4. Ссорьтесь честно

Ссора — это не повод вспомнить прошлые обиды и указать на недостатки друг друга. Это должен быть конструктивный разговор с целью найти решение проблемы. Оскорбления в ссоре мгновенно разрушают доверие в отношениях. Так что следи за языком, даже когда тебя переполняют эмоции.

5. Создай интеллектуальную связь

Это значит вести не только поверхностные разговоры, а на более серьезные и возможно даже философские темы. Ты должна заинтересовать мужчину своим умом, стать ему не только любимой девушкой, но и другом.

6. Нежные прикосновения

Эмоциональная близость создается постепенно с небольшой физической помощью. Мужчины привыкли к грубому обращению. В детстве их редко обнимают, чтобы они выросли не мамиными сынками, а «настоящими мужчинами», потом приучают к разным боевым искусствам, а еще драки…Потому когда они вступают в отношения, то хотят ласки и заботы, которых давно не чувствовали. Обнимай его немного дольше, чаще прикасайся руками, и он станет от тебя зависим.

7. Храни его секреты

Нам, женщинам, это может быть трудно, но если тебе удастся, ты заслужишь его доверие. Когда он знает, что всегда может прийти к тебе и рассказать все, что у него в мыслях, ты станешь его спасательным кругом, его лучшим другом. А если он догадывается, что все его секреты ты рассказываешь своим подругам, маме или другим друзьям, он только отдалится от тебя.

8. Стань его безопасной гаванью