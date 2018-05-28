Девять якобы полезных продуктов, которые на самом деле очень вредны!

Вот список продуктов, которые вы считаете полезными, а в это время они наносят огромный вред вашему организму:

1. Сахарозаменители

В продаже существует огромное количество сахарозаменителей: сорбит, ксилит, эритрит, изомальт, лактит и т.д. Их считают натуральными, на это слишком громко сказано. Эти подсластители подвергаются интенсивной обработке, их получают из ингредиентов ГМО.

Для диабетиков они и правда более полезны, потому что имеют низкий гликемический индекс. Но остальным стоит употреблять их с осторожностью. Новое исследование показало, что они приводят к нарушению кишечной микрофлоры и могут стать причиной диабета, пишет Lifter.com.ua.

2. Свежевыжатые соки

Вреда от них не меньше, чем от пакетированных соков. Во фрешах есть не только витамины, но и огромное количество сахара. Зато в них нет такой полезной для организма клетчатки.

Кроме того, фреш, заказанный в кафе, может быть источником различных бактерий. Откуда вам знать, что сотрудники заведения регулярно чистят соковыжималку? Ученым известно, что фруктовые соки натощак негативно влияют на микрофлору кишечника.

3. Соевые продукты

Их польза довольно сомнительна. Большинство соевых бобов на полках магазинов генетически модифицированные. Еще в сое можно обнаружить много гормоноподобных соединений, а также экстремальное количество глифосата.

Это означает, что вместе с некоторыми видами таких бобов мы можем потреблять средство для уничтожения сорняков. Любителям соевых продуктов рекомендуется выбирать ферментированную сою в виде натто, темпе и настоящего мисо-супа.

4. Домашний попкорн

Речь идет о попкорне, который готовится в домашних условиях в микроволновке. Пакеты, в которых нужно готовить такую кукурузу, покрыты различными химическими веществами. Они могут стать причиной развития раковых заболеваний.

В такой пище можно обнаружить диацетил. Благодаря ему создается тот неповторимый запах, который так нравится нашим обонятельным рецепторам. Когда вы в очередной раз поведетесь на этот запах и захотите купить кукурузу, вспомните, что он вызывает серьезные проблемы с легкими.

Кроме того, попкорн очень калорийный: в 100 гр воздушной кукурузы содержится около 300 килокалорий.

5. «Фермерский» лосось и «Мусорная рыба»

Рыба - обязательный пункт в любом меню здорового питания. Наиболее полезный вариант для человека - рыба, выловленная в море или в реке. Рыба, выращенная в искусственных водоемах и бассейнах, как правило, содержит гормоны роста, антибиотики и прочую гадость.

А вот чего в ней катастрофически не хватает, так это омега-3 и йода.

К "мусорной" рыбе относится тилапия и пангасиус. Все дело в том, что они питаются всем подряд, живут в самых грязных водах и накапливают в своем мясе кучу вредных веществ.

6. Маргарин