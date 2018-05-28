Девять якобы полезных продуктов, которые на самом деле очень вредны!

Большинство продуктов питания, которые считаются полезными, на самом деле являются отравой для нашего организма, пишет Health Line. Как же тогда они оказались в списке здоровой еды? Скажите спасибо маркетологам. Они хорошо знают свою работу.
Вот список продуктов, которые вы считаете полезными, а в это время они наносят огромный вред вашему организму:
1. Сахарозаменители
В продаже существует огромное количество сахарозаменителей: сорбит, ксилит, эритрит, изомальт, лактит и т.д. Их считают натуральными, на это слишком громко сказано. Эти подсластители подвергаются интенсивной обработке, их получают из ингредиентов ГМО.
Для диабетиков они и правда более полезны, потому что имеют низкий гликемический индекс. Но остальным стоит употреблять их с осторожностью. Новое исследование показало, что они приводят к нарушению кишечной микрофлоры и могут стать причиной диабета, пишет Lifter.com.ua.
2. Свежевыжатые соки
Вреда от них не меньше, чем от пакетированных соков. Во фрешах есть не только витамины, но и огромное количество сахара. Зато в них нет такой полезной для организма клетчатки.
Кроме того, фреш, заказанный в кафе, может быть источником различных бактерий. Откуда вам знать, что сотрудники заведения регулярно чистят соковыжималку? Ученым известно, что фруктовые соки натощак негативно влияют на микрофлору кишечника.
3. Соевые продукты
Их польза довольно сомнительна. Большинство соевых бобов на полках магазинов генетически модифицированные. Еще в сое можно обнаружить много гормоноподобных соединений, а также экстремальное количество глифосата.
Это означает, что вместе с некоторыми видами таких бобов мы можем потреблять средство для уничтожения сорняков. Любителям соевых продуктов рекомендуется выбирать ферментированную сою в виде натто, темпе и настоящего мисо-супа.
4. Домашний попкорн
Речь идет о попкорне, который готовится в домашних условиях в микроволновке. Пакеты, в которых нужно готовить такую кукурузу, покрыты различными химическими веществами. Они могут стать причиной развития раковых заболеваний.
В такой пище можно обнаружить диацетил. Благодаря ему создается тот неповторимый запах, который так нравится нашим обонятельным рецепторам. Когда вы в очередной раз поведетесь на этот запах и захотите купить кукурузу, вспомните, что он вызывает серьезные проблемы с легкими.
Кроме того, попкорн очень калорийный: в 100 гр воздушной кукурузы содержится около 300 килокалорий.
5. «Фермерский» лосось и «Мусорная рыба»
Рыба - обязательный пункт в любом меню здорового питания. Наиболее полезный вариант для человека - рыба, выловленная в море или в реке. Рыба, выращенная в искусственных водоемах и бассейнах, как правило, содержит гормоны роста, антибиотики и прочую гадость.
А вот чего в ней катастрофически не хватает, так это омега-3 и йода.
К "мусорной" рыбе относится тилапия и пангасиус. Все дело в том, что они питаются всем подряд, живут в самых грязных водах и накапливают в своем мясе кучу вредных веществ.
6. Маргарин
Маргарина много в покупной выпечке: тортах, пирожных, печенье и т.д. Доказано, что трансжиры в маргарине отвечают за сердечно-сосудистые проблемы, а также способны вызвать диабет второго типа.
Уж лучше готовьте выпечку сами и используйте при этом настоящее сливочное масло (да, это дороже, но зато безопаснее).
7. Сироп агавы
Его считают самым здоровым сахарозаменителем, но это не всегда так. В агаве содержится много фруктозы. А это вредно для печени. Так что если у вас проблемы с этим органом, от агавы стоит отказаться.
8. Промышленная соль
От соли и так мало пользы, а от промышленной пищевой соли и того меньше. В отличие от морской или гималайской, она требует особой обработки.
Сначала ее собирают, затем тщательно очищают, потом долго сушат при высоких температурах (это приводит к потере йода), измельчают, а после стабилизируют, из-за чего она становится фиолетового цвета. Тогда она поддается еще одному длительному процессу – отбеливанию.
Каждый из этапов делает обычную соль все вреднее и вреднее...
9. Спортивные напитки
Спортивные напитки предназначены для тех, кто интенсивно занимается спортом, при этом теряет много воды и гликогена. Поэтому они содержат:
воду - чтобы спортсмен мог восполнить потерянную жидкость;
электролиты - для восстановления электролитов, например натрия, который выводится через пот;
сахар - потому что спортсмены нуждаются в энергии после интенсивной тренировки.
Если тренируетесь вы не слишком интенсивно, дополнительные электролиты вам не нужны, а сахар - тем более. В одной бутылке спортивного напитка содержится более 30 граммов сахара.
Лучше пейте обычную воду - до и во время тренировки.