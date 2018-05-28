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  • Елена Милягина привезла из Мадрида победу с конкурса по фитнес-бикини

Елена Милягина привезла из Мадрида победу с конкурса по фитнес-бикини

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Елена Милягина

ФОТО: Промо

На прошедших выходных в Мадриде прошли соревнования по культуризму и финтесу Diamond Cup. От Эстонии туда направились десять спортсменов, которые привезли пять медалей.

Мари Пукк, 172см, заняла в своей категории по фитнес-бикини первое место и в категории masters – второе, пишет Sport.postimees.ee.

 

🤩🤩🤩

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Елена Милягина, 166см, заняла первое место в своей категории по фитнес-бикини.

Восходящая звезда культуризма Райго Кууснымм, 80кг, занял второе место.

Отт Кивикас получил в категории masters второе место.

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