Елена Милягина привезла из Мадрида победу с конкурса по фитнес-бикини

28 мая 2018 г., 18:12
На прошедших выходных в Мадриде прошли соревнования по культуризму и финтесу Diamond Cup. От Эстонии туда направились десять спортсменов, которые привезли пять медалей.
Мари Пукк, 172см, заняла в своей категории по фитнес-бикини первое место и в категории masters – второе, пишет Sport.postimees.ee.
Елена Милягина, 166см, заняла первое место в своей категории по фитнес-бикини.
Восходящая звезда культуризма Райго Кууснымм, 80кг, занял второе место.
Отт Кивикас получил в категории masters второе место.