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  • Невероятное шоу Dior: мексиканское родео с живыми лошадьми и модели под дождем

Невероятное шоу Dior: мексиканское родео с живыми лошадьми и модели под дождем

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Модный Дом Christian Dior в очередной раз поразил мир своим традиционным круизным показом, который прошел на территории конюшни старинной усадьбы Шантийи недалеко от Парижа.

Новая коллекция навеяна мотивами мексиканского родео, и шоу получилось невероятно зрелищным - сначала бесстрашные наездницы-эскарамузы исполнили свои трюки на лошадях, а потом не менее бесстрашные модели продемонстрировали образы современных феминисток, пишет Rus.tvnet.lv.

Поскольку показ проходил под открытым небом, начавшийся дождь стал неожиданным, но очень эффектным дополнением к и без того сказочному действу. Основные тенденции - пышные юбки, кружевные блузы с орнаментами, жакеты, широкие ремни, кожаные корсеты, широкополые шляпы и грубые ботинки... Смотрите фото в нашей галерее!

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