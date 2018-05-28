Невероятное шоу Dior: мексиканское родео с живыми лошадьми и модели под дождем

Новая коллекция навеяна мотивами мексиканского родео, и шоу получилось невероятно зрелищным - сначала бесстрашные наездницы-эскарамузы исполнили свои трюки на лошадях, а потом не менее бесстрашные модели продемонстрировали образы современных феминисток, пишет Rus.tvnet.lv .

Поскольку показ проходил под открытым небом, начавшийся дождь стал неожиданным, но очень эффектным дополнением к и без того сказочному действу. Основные тенденции - пышные юбки, кружевные блузы с орнаментами, жакеты, широкие ремни, кожаные корсеты, широкополые шляпы и грубые ботинки... Смотрите фото в нашей галерее!