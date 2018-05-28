Что можно сделать с волосами, чтобы выглядеть моложе?

Челка. Нетрудно догадаться, что с ее помощью можно скрывать морщины на лбу. Но стилисты и парикмахеры утверждают, что челка – это не просто ровно подрезанная в зоне лба прядь волос, пишет Rus.tvnet.lv.

Так, густая и прямая челка совершенно не подходит зрелым женщинам. Кроме того, такая челка может подчеркнуть не самые удачные черты лица или сделать их негармоничными, исказить пропорциональность лицевых линий, придать внешности ненужную грубость.

Правильный выбор - косая челка, при густых волосах ее даже лучше профилировать.

Укороченные прически. Не обязательно стричься «под мальчика», хотя многим женщинам идет и такой вариант. Прическа, открывающая шею, может стать настоящим спасением для женщин бальзаковского возраста – слегка растрепанные волосы длиной до подбородка, обрамляющие овал лица, могут придать облику легкости и изящества, которые будут несомненно молодить.

Правильный выбор - стрижка «лесенка»: она избавляет от необходимости тратить много времени на укладку.

Легкие кудри. Для эффекта омоложения эксперты советуют укладку естественного типа – небрежные, мягкие, ниспадающие волны, которые даже кажутся несколько растрепанными. Такая непосредственность освежает образ в целом.

Правильный выбор – никакой «химии» и туго закрученных спиралей!

Знаменитости с волосами средней длины

Цвет. По мере возраста выбор должен склоняться к более светлым оттенкам. Также экспертами рекомендуются отдельные техники окрашивания, предусматривающие плавные переходы цвета на волосах, - омбре, шатуш, калифорнийское мелирование, брондирование.

Благодаря им создается эффект густых и пышных прядей, «теряется» седина.