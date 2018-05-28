Американка пережила шесть выкидышей и сбросила 65 килограммов

Американка призналась, что еще недавно весила 136 килограммов. 25-летняя девушка решила похудеть, когда поняла, что никак не может выносить второго ребенка: за три года она перенесла шесть выкидышей. Доктора объясняли, что это произошло из-за лишнего веса, передает Rus.tvnet.lv.

Тогда Фрейзер согласилась пойти на операцию по уменьшению объема желудка, так как врачи заявили, что она, вероятнее всего, не сможет сбросить вес традиционными методами из-за проблем со щитовидной железой и поликистоза яичников.

После операции девушка села на низкоуглеводную диету и начала ходить в тренажерный зал.

Всего спустя два месяца девушка обнаружила, что беременна. Пара ожидает рождения второго сына в декабре этого года. «Мы с мужем всегда хотели большую семью, и для меня это было главной мотивацией сбросить вес», — призналась она.

Фрейзер рассказала, что ее постоянно дразнили в школе из-за лишнего веса и за то, что она одевалась в готическом стиле:

«У меня была очень низкая самооценка, а также развились депрессия и тревожность. Я могла переедать из-за стресса, а затем голодать несколько дней».