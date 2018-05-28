Не нужно так делать! Семь ошибок при использовании гель-лака, которые могут испортить ваши ногти

Если делать все правильно, то ответ положительный. И все же, есть ошибки, которые допускают многие женщины, а мастера в салонах не спешат их исправлять. Предлагаем раз и навсегда запомнить семь табу в отношении ваших ноготков с гель-лаком, пишет Fabiosa.ru.

1. Не стоит смешивать средства от разных производителей

Лаки хорошо взаимодействуют с лампой, но мастер должен понимать, что если собрать комплект из базы, основы и топа от разных марок, то получится абсолютно неуместная сборная солянка. Какой-то из лаков ляжет на ноготки хорошо, а другой все испортит. Вывод: ногти побудут красивыми от силы неделю. Вам это нужно? Нет. Значит внимательно следите за тем, какие лаки использует мастер.

2. Не сушите лак ультрафиолетовой лампой

Они были главными помощниками в самом начале эры гель-лаков, но не сейчас! Ультрафиолет не пойдет вам на пользу, а раз уж теперь его вполне могут заменить современные LED-лампы, то не стоит ими пренебрегать. Убедитесь в том, что мастер использует именно ее.

3. Не стоит снимать гель-лак обычным ацетоном

Никакой ваты с ацетоном, спрятанной под фольгой! Это не поможет легко и без повреждений снять лак. Некоторые участки будут поддаваться сразу же, другие - с трудом. И тогда вы уж точно начнете интенсивно соскребать лак палочкой или пилкой, издеваясь над своей родной ногтевой пластиной. Реабилитировать ноготки будет сложно. Никогда не соскребайте остатки лака металлической пилкой. Лучше делать эту процедуру в салоне или купить специальное средство для снятия гель-лака.

4. Не забывайте об уходе за кутикулами

Гель-лак подсушивает ногти, что касается и кутикулы. Из-за этого они начинают трескаться, а потом отрастать неравномерно. Это портит всю картину даже тогда, когда вы только вышли из салона с новым маникюром. Масло для кутикул - отличное решение!

5. Не сдирайте лак за краешек

Если он чуть отслоился, это не означает, что нужно хвататься за этот несчастный слой и полностью соскребать гель-лак с ногтя. Так вы добьетесь не многого: повредите ногтевую пластину и пойдете снова платить в салон за то, чтобы работу переделали. Если лак отошел от ногтя, можно воспользоваться специальным клеем. Это будет куда лучше, чем аматорская "операция".

6. Не вынимайте руки из лампы раньше времени

Звонит телефон или пришло важное сообщение? Стоит ответить только в том случае, если готовы через пару дней снова прибежать в салон. Каждая секунда важна, даже если их не так много. Лак идеально подсыхает за то время, которое ему отведено под лампой. Не нужно нарушать это правило.

7. Не пользуйтесь просроченными лаками

Во-первых, лак должен быть свежим. Во-вторых, даже если он такой, но стоял на полке с приоткрытой крышкой, то толку от него будет мало. Он не выполнит свою функцию по максимуму. Такие средства держатся плохо и на пользу ноготкам не идут.