Обычная жевательная резинка поможет похудеть

В исследовании приняли участие 46 человек в возрасте от 21 года до 69 лет. Добровольцев разделили на 2 группы. Участники из первой группы жевали две подушечки жевательной резинки во время ходьбы в течение 15 минут. Второй группе давали порошок, содержавший те же ингредиенты, что и жвачка. Они принимали его и после этого тоже ходили, пишет Meddaily.ru.