Составлен рейтинг самой ужасной одежды

Топовую позицию рейтинга заняли облегающие мужские плавки марки Speedo: их ненавидят две трети опрошенных, 75 процентов из них — женщины.

На втором месте оказались кожаные брюки: их назвали 63 процента респондентов.

59 процентов британцев проголосовали против кроксов, и они попали на третье место, пишет Lenta.ru.

Брюки, зауженные сверху и расклешенные снизу, не нравятся 57 процентам британцев.

На пятом месте оказались свитера и верхняя одежда с заплатками на локтях — 54 процента.

На шестом и седьмом — спортивные костюмы и угги, за которые проголосовали 52 и 51 процент опрошенных соответственно.