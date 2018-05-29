Ретинол: волшебное вещество для бесконечной молодости

Что такое ретинол?

«Ретинол является единственным изучаемым ингредиентом в борьбе со старением кожи», - заявил Джошуа Цейхнер (Joshua Zeichner), директор косметических и клинических исследований в дерматологии в Нью-Йорке. Ретиноиды, это более широкий термин для названия производного витамина А, который включает в себя ретинол и адапален, он стимулирует производство коллагена и минимизирует появление тонких линий и морщин.

Цейхнер не одинок, кто хвалит ретиноиды. Остальные ученые также заявляют, что ретиноиды проверены и являются одним из самых эффективных ингредиентов для предотвращения и лечения морщин. Многие косметические компании, которые предлагают методики по борьбе со старением используют различные формы ретинола в течение последних 15 лет и считают, что это «самый мощный ингредиент для омоложения».

И дело не только в борьбе со старением. Ретиноидные продукты, такие как экстракт Retin-A (также известный как третиноин), также могут сделать меньше поры и избавиться от угрей и забитых пор. Это вещество также может помочь отшелушивать мертвые клетки кожи и даже облегчить пигментацию. Все эти свойства уже давно известны науке и доказаны. Кроме того, важно отметить, что эффект достигается в очень короткие сроки и позволяет уже достаточно быстро увидеть результат в зеркале.

Как действуют ретиноиды на кожу:

слабое отшелушивание верхнего слоя кожи

высветление кожи

повышение упругости и эластичности кожного покрова

сокращение морщин

уменьшение воспаления

ускорение ранозаживления

Что нужно знать, прежде чем попробовать ретинол?

Однако, прежде, чем начать употреблять это вещество, стоит узнать все о противопоказаниях. Retin-A - супермощный материал. Ретиноиды, в целом, независимо от того, используете ли вы его как крем или сыворотку, могут вызвать покраснение, сухость и раздражение у чувствительных типов кожи. Непереносимость может быть индивидуальной, предсказать ее почти невозможно, поэтому врач должен очень аккуратно в первый раз использовать это вещество, чтобы оценить влияние ретинола на организм человека и понять, нет ли каких-либо противопоказаний.

Большинство дерматологов считают, что преимущества перевешивают любые недостатки, поэтому советуют попробовать это вещество. Также важно помнить о том, что не стоит быть усердным, используя это вещество, поскольку чем сильнее концентрация, тем эффективнее реакция может быть, но это также вызовет больше раздражения. Лучше начинать с небольших дозировок, чтобы понять, как организм реагирует на этот препарат. Также важно всегда использовать увлажняющий крем после вашего ретиноидного продукта, чтобы уменьшить раздражение и свести риск появления побочных эффектов к минимуму.

Эксперты отмечают, что в первое время можно использовать вещество размером с горошину, предпочительно наносить вещество каждую ночь. Как только станет ясно, что вещество не создает раздражения, можно увеличивать дозировку для большего эффекта.

Важный совет в случае, если побочного эффекта не удалось избежать: не торопитесь отказываться от ретинола. Если вы начали его использовать небольшими порциями, началось раздражение, которое не проходит, то вы можете применять ретинол поверх ночного увлажняющего крема. Это снизит негативное воздействие и позволит получать все плюсы этого препарата, не страдая от негативных факторов.

И если вы также любите химические очистители кожи - например, маски для лица или пилинги с гликолевой кислотой, не используйте их одновременно с ретинолом. Чередование этих веществ, которые могут приносить удивительные результаты, но по отдельности, позволит избежать чрезмерного раздражения кожи.

Нужно ли бояться ретинола?

Мы так много говорим о побочных эффектах не для того, чтобы напугать вас, но чтобы вы были готовы к тому, что крем или сыворотка могут вызвать не только положительный эффект. При этом, раздражения на кожи тоже могут являться противопоказаниями к использованию, однако, не все, пишет Medikforum.ru.