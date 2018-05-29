Семь проблем, которые могут испортить совместный отпуск с супругом, если не решить их заранее

Чтобы избежать возможных конфликтов и найти оптимальный выход, лучше заранее учесть ситуации, которые могут возникнуть во время совместного отпуска, пишет Fabiosa.ru.

Вот семь "подводных камней", которые могут испортить ваш отдых с супругом. Если, конечно, заранее их не предусмотреть!

1. Выяснение отношений

Не стоит брать в совместное путешествие все нерешенные задачи и накопившиеся претензии. Так вы испортите отпуск не только себе, но и своему супругу!

Совет психологов: если во время отпуска между вами все-таки произошел конфликт, то сделайте тридцатиминутный перерыв в бурном обсуждении, потратив это время на более приятные дела (например, купание в море). За это время вы оба сможете немного успокоиться и подумать над тем, как сгладить возникшую напряженность.

2. Отказ разделить ответственность

Если только один из супругов будет отвечать за организацию путешествия, то у второго партнера появится возможность обвинить его во всех грехах, если что-то вдруг пойдет не так, как предполагалось.

Совет психологов: не стоит брать на себя полную ответственность за подготовку поездки. Лучше займитесь планированием путешествия вдвоем.

3. "Мы с Тамарой ходим парой..."

Почему-то в понимании большинства супругов путешествие вдвоем означает, что они должны все делать вместе: вставать в одно и то же время, посещать экскурсии, загорать на пляже и даже совершать шопинг!

Совет психологов: чтобы избежать конфликтов на отдыхе, супругам просто необходимо иногда побыть наедине со своими мыслями. И это совсем не означает, что вы должны проводить целый день порознь! Муж и жена вполне могут вместе загорать на пляже, читая разные книжки, слушать любимую музыку в наушниках, находясь в дороге, или посещать разные СПА-процедуры в санатории.

4. Предпочтения бывают разными...

Скорее всего, в отпуске одному из супругов обязательно захочется того, что другой терпеть не может. Это касается не только выбора блюд в ресторане, но и приключений. Например, муж предпочитает активный отдых, а жена просто мечтает вдосталь понежиться на солнышке. Как же быть? Неужели мучиться по очереди?

Совет психологов: постарайтесь заранее понять, что именно каждый из вас ожидает от путешествия. Если ваши предпочтения сильно отличаются, то договориться о том, как вы будете проводить время на отдыхе, лучше до, а не во время поездки.

5. Денежный вопрос

Никто не спорит, что номер в отеле на двоих обходится дешевле, да и большую порцию в ресторане можно просто поделить. Но если ваш спутник окажется гурманом, то на еду вы потратите гораздо больше запланированного. Особенно обидно, если лично вы вполне могли бы обойтись фруктами с рынка.

Если один из супругов покажется другому транжирой или скупердяем, то это может очень быстро перерасти в конфликт.

Совет психологов: чтобы не ругаться из-за денежных вопросов, заранее продумайте совместный бюджет на поездку. Узнайте у опытных путешественников, на чем можно сэкономить, и не покупайте бесполезные сувениры.

6. Плохое настроение

Да, в отпуске бывает и такое! Когда все вокруг начинает вас раздражать, то первым страдает именно тот, кто находится рядом. Но если хмурое настроение передастся вашему супругу, то как минимум один день отдыха окажется безнадежно испорчен.

Совет психологов: если вы чувствуете, что ваш партнер не в духе, то просто крепко его обнимите и напомните о том, как вы его любите!

7. Отсутствие полной свободы действий

Совместные путешествия заставляют обоих супругов держать себя в определенных рамках. Забыть о том, что ваше поведение и манеру одеваться всегда будет оценивать партнер, просто не получится!

Подобные ограничения и дополнительные требования могут вызывать множество конфликтов.

Совет психологов: возможно, стоит дать больше свободы себе и своему партнеру? По мнению специалистов, индивидуальные путешествия позволяют людям сильнее ценить тех, к кому они возвращаются домой.