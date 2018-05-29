Самые модные знаки Зодиака

Одни ловят моду на лету и стремятся первыми выйти на улицу в том, что увидели на подиумах. Другие относятся к таким экспериментам настороженно и хранят верность классике. И знак зодиака тут играет не последнюю роль.
Смелее всех экспериментируют с образами представители воздушных знаков: Близнецы, Весы и Водолеи. Именно они способны увидеть нечто прекрасное даже в абсурдных модных новинках, которые стоят как аренда квартиры, пишет Lady.mail.ru.
Близнецы любят все необычное и не любят повторятся. Чем чаще меняются тренды, тем им интереснее. При этом представители знака легко возвращаются к подзабытому старому, если оно достаточно экстравагантно, и иногда дарят новую жизнь тенденциям, которые другие предпочли бы оставить в прошлом.
Весы меньше зависят от мимолетной моды и больше — от собственных переменчивых представлений о прекрасном. Они могут балансировать между несколькими стилями, умело придавая им актуальность с помощью деталей и аксессуаров. Именно поэтому наряды Весов никогда не выглядят устаревшими.
Водолеи не боятся показаться слишком нарядными или слишком экстравагантными. Именно они способны носить в повседневной жизни вещи, созданные для особых случаев, и не выглядеть при этом смешно. К тому же они безжалостно расстаются с тем, что стало «слишком модным» и встречается на каждой второй, поэтому обычно выделяются из толпы.
Овны, Львы и Стрельцы не следуют трендам слепо, а стараются адаптировать их под себя. Порой это получается хорошо, а иногда результат оказывается смешным или вызывающим. Но это не смущает представителей огненных знаков, а лишь вдохновляет на новые эксперименты.
Овнам кажутся скучными предсказуемые и сдержанные образы. Бунтарская душа представителей знака требует эклектики, веселья и динамики. Какая-то модная новинка может очень понравиться Овну, но в гардеробе представителя знака ей, скорее всего, придется соседствовать с тем, что было актуально пару сезонов назад.
Львы стараются из модного выбирать самое лучшее, и, не смущаясь, носят все выбранное сразу. На ком-то другом это выглядело бы странно, а Львам удается подружить самые несовместимые тенденции. Несмотря на желание выглядеть современно, представители знака не хотят отказываться от давно любимых вещей, поэтому никогда не выглядят как жертвы моды.
Стрельцы вроде бы особенно за тенденциями и не следят, но все равно выглядят актуально. Тут есть доля лукавства: иногда представитель знака выдает свою осведомленность о последних коллекциях дизайнеров или ассортименте модных магазинов. Правда в том, что сознательно Стрелец модой может и не интересоваться, но многое замечает и невольно запоминает, а потом использует.
Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — к моде относятся разумно. Как, впрочем, и ко всему остальному. Следуют ей, если это может быть выгодно и полезно, но совершенно игнорируют бессмысленные новинки и мимолетные тенденции, о которых все равно скоро все забудут.
Тельцам обычно проще следовать каким-то определенным правилам и соблюдать даже самый строгий дресс-код, чем экспериментировать. Именно поэтому к смелым и неожиданным сочетаниям Тельцы сначала присматриваются, а новым тенденциям предпочитают следовать тогда, когда они уже проверены кем-то другим.
Девы обычно держатся в стороне от модных веяний, а предпочтение отдают тому, что не каждый решится повторить. В гардеробе представителей знака редко найдешь что-то из самых популярных моделей сезона, зато необычные, экстравагантные вещи там чаще всего есть. Полюбив какой-то тренд, Девы долго хранят ему верность, но именно из-за своего незаурядного вкуса не выглядят старомодно.
Козероги моду любят, но деньги, честно говоря, любят больше, поэтому от дорогих новинок легко отказываются. С другой стороны, быстрая и недорогая мода им тоже редко по душе: здравый смысл подсказывает, что такие вещи — не лучшая инвестиция. Поэтому представители знака обычно знают о модных трендах, но не всегда им следуют. Но выглядят все равно отлично!
Представители водных знаков выбирают странные, необычные тенденции, ищут «вещи с настроением», а не просто модные новинки. Именно поэтому Раки, Скорпионы и Рыбы редко выглядят остромодно, но часто привлекают внимание своей оригинальностью.
Раки обращают внимание не на конкретные модные новинки, а на тенденции в целом, и обычно находят в своем гардеробе то, что им соответствует. Они знают, как сделать актуальными вещи, которые носят давно, или с помощью пары ярких аксессуаров придать современное звучание самому нейтральному, классическому наряду.
Скорпионы не стремятся выглядеть «как с подиума». Трендами они, кажется, интересуются только для того, чтобы смеяться над теми, кто слепо им следует. Но, несмотря на показное пренебрежение к моде, Скорпионы обычно в курсе основных тенденций, имеют кое-какие знаковые вещи и носят их с завидной непринужденностью.
Рыбы часто так очаровываются модными вещами, что просто не задумываются о том, насколько те уместны в повседневной жизни. Представителям знака нравятся самые смелые тренды, но иногда не хватает решительности для того, чтобы им открыто следовать. Свои оригинальные модные эксперименты Рыбы лишь изредка выводят «в люди», но если это все же происходит, то всегда привлекает внимание.