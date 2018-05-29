Самые модные знаки Зодиака

Смелее всех экспериментируют с образами представители воздушных знаков: Близнецы, Весы и Водолеи. Именно они способны увидеть нечто прекрасное даже в абсурдных модных новинках, которые стоят как аренда квартиры, пишет Lady.mail.ru.

Близнецы любят все необычное и не любят повторятся. Чем чаще меняются тренды, тем им интереснее. При этом представители знака легко возвращаются к подзабытому старому, если оно достаточно экстравагантно, и иногда дарят новую жизнь тенденциям, которые другие предпочли бы оставить в прошлом.

Весы меньше зависят от мимолетной моды и больше — от собственных переменчивых представлений о прекрасном. Они могут балансировать между несколькими стилями, умело придавая им актуальность с помощью деталей и аксессуаров. Именно поэтому наряды Весов никогда не выглядят устаревшими.

Водолеи не боятся показаться слишком нарядными или слишком экстравагантными. Именно они способны носить в повседневной жизни вещи, созданные для особых случаев, и не выглядеть при этом смешно. К тому же они безжалостно расстаются с тем, что стало «слишком модным» и встречается на каждой второй, поэтому обычно выделяются из толпы.

Овны, Львы и Стрельцы не следуют трендам слепо, а стараются адаптировать их под себя. Порой это получается хорошо, а иногда результат оказывается смешным или вызывающим. Но это не смущает представителей огненных знаков, а лишь вдохновляет на новые эксперименты.

Овнам кажутся скучными предсказуемые и сдержанные образы. Бунтарская душа представителей знака требует эклектики, веселья и динамики. Какая-то модная новинка может очень понравиться Овну, но в гардеробе представителя знака ей, скорее всего, придется соседствовать с тем, что было актуально пару сезонов назад.

Львы стараются из модного выбирать самое лучшее, и, не смущаясь, носят все выбранное сразу. На ком-то другом это выглядело бы странно, а Львам удается подружить самые несовместимые тенденции. Несмотря на желание выглядеть современно, представители знака не хотят отказываться от давно любимых вещей, поэтому никогда не выглядят как жертвы моды.

Стрельцы вроде бы особенно за тенденциями и не следят, но все равно выглядят актуально. Тут есть доля лукавства: иногда представитель знака выдает свою осведомленность о последних коллекциях дизайнеров или ассортименте модных магазинов. Правда в том, что сознательно Стрелец модой может и не интересоваться, но многое замечает и невольно запоминает, а потом использует.

Земные знаки — Тельцы, Девы и Козероги — к моде относятся разумно. Как, впрочем, и ко всему остальному. Следуют ей, если это может быть выгодно и полезно, но совершенно игнорируют бессмысленные новинки и мимолетные тенденции, о которых все равно скоро все забудут.