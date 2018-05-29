В школу в шесть лет: за и против

Против

«Лучше позже, чем раньше»: мнение психолога

«В СССР детей до семи лет, даже если они родились в октябре, в первый класс ни под каким предлогом не брали, – рассказывает кандидат психологических наук, психолог Марина Лобаскова. – Возраст – важный фактор готовности к школе. Примерно с 3 до 7 лет ведущей деятельностью ребенка является игра. Если он не будет играть, это обязательно приведет к отклонениям в психическом развитии. И только с 7 лет игровая деятельность должна смениться на учебную, пишет Deti.mail.ru.

Еще один довод «против» школы в 6 лет – это физиологическая незрелость мозга. Считается, что только к 7 годам нервная система ребенка достаточно созревает, чтобы он контролировал свое поведение и успешно обучался.

Однако многие дети не «созревают» даже к семи годам. Причина тому – дисгармоничное развитие личности, когда одной сфере (допустим, интеллектуальной) уделялось много внимания, а другой (социальной, физической, эмоциональной) – недостаточно.

Задайте себе вопросы: “Легко ли ребенок сближается с другими детьми?”, “Умеет ли он общаться?”, “Как он переносит эмоциональные нагрузки, причем как негативные, так и позитивные?”, “Умеет ли он адекватно выражать свои чувства и желания?”, “Может ли он в течение 20-30 минут заниматься одним делом?”, “Как часто он болеет?”, “Нет ли у него проблем со сном?”. Если хотя бы по двум пунктам есть проблемы, поход в школу лучше отложить на год.

«Исключение из правила «лучше позже, чем раньше» – ранимые, чувствительные, впечатлительные дети. Вот им ждать год – при условии, что все другие показатели в норме, – точно не стоит, - говорит психолог Марина Лобаскова. - Темперамент у таких детей не изменится, ранимыми они будут всю жизнь. Обратите внимание, что первый учитель им нужен добрый, мягкий, лояльный, ни в коем случае не строгий».

«Школа не делает здоровее»: мнение педиатра

«С каждым годом становится все меньше детей, которые редко болеют (не чаще 3-5 раз в год), хорошо питаются, крепко спят, – говорит педиатр Татьяна Савельева. – Причины плохого здоровья разные: и увлечение гаджетами, и неподъемные нагрузки в виде 1001 кружка.

Даже если ребенок 2-3 раза в неделю посещает спортивную секцию, это не компенсирует 3-4 часов ежедневного сидения за компьютером. Добавим сюда 6 уроков, музыкальную школу, английский и целый вечер домашних заданий. В результате больше половины первоклашек идут в школу уже с хроническими заболеваниями – сколиозами, прогрессирующей близорукостью, нарушениями работы нервной системы.

Таким детям я обычно рекомендую бассейн, выдать резиновый мяч или скакалку вместо планшета, скорректировать питание, иногда назначаю витамины, а школу лучше по возможность отложить на год».

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«Надо попробовать»: мнение директора школы