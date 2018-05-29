В отложении жира на талии обвинили кишечные бактерии

Статья ученых из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) опубликована в журнале Nature Genetics. Чтобы определить, какую роль в переваривании и распределении жира в организме играют гены, а какую — деятельность кишечной микрофлоры, исследователи взяли на анализ образцы кала у 400 пар идентичных близнецов. Исследователи изучили состав фекальных метаболитов — молекул химических веществ в стуле. Эти вещества вырабатываются кишечными микробами.
Анализы показали, что по фекальному метаболому (сообществу метаболитов) можно судить, у кого из близнецов есть жировые отложения в области талии (так называемый висцеральный, или абдоминальный жир), а у кого — нет. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг органов брюшной полости, опасен тем, что резко повышает риск диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
Исследователи пришли к выводу, что лишь пятая часть (17,9%) процессов в кишечнике, связанных с переработкой и распределением жира, определяется наследственностью. Все остальное приходится на то, чем человек регулярно питается и каков состав его кишечной микрофлоры. Это означает, что на процесс образования висцерального жира можно повлиять, определенным образом изменив диету и подкорректировав состав кишечной микробиоты, пишет Health.mail.ru.
«Это здорово, потому что наши гены и наследственность, повышающие риск жировых накоплений на талии, мы изменить не можем, но кишечную микрофлору можно модифицировать с помощью пробиотиков, лекарств или богатой клетчаткой диеты», — отметил один из авторов исследования Джонас Зирер (Jonas Zierer).