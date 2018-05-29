В отложении жира на талии обвинили кишечные бактерии

Анализы показали, что по фекальному метаболому (сообществу метаболитов) можно судить, у кого из близнецов есть жировые отложения в области талии (так называемый висцеральный, или абдоминальный жир), а у кого — нет. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг органов брюшной полости, опасен тем, что резко повышает риск диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Исследователи пришли к выводу, что лишь пятая часть (17,9%) процессов в кишечнике, связанных с переработкой и распределением жира, определяется наследственностью. Все остальное приходится на то, чем человек регулярно питается и каков состав его кишечной микрофлоры. Это означает, что на процесс образования висцерального жира можно повлиять, определенным образом изменив диету и подкорректировав состав кишечной микробиоты, пишет Health.mail.ru.