Трехлетней девочке запретили ходить в сад из-за «откровенного» платья

Отец девочки Джейме Стоунхаус (Jamie Stonehouse) был крайне удивлен, что его ребенку запретили приходить в розово-оранжевом сарафане длиной до лодыжек в 30-градусную жару. «Это самый обычный сарафан с бретельками, и оказалось, что они слишком тонкие. Его признали непристойным из-за того, что бретельки не были пять сантиметров шириной», — добавил он, пишет Lenta.ru.

Директор садика сначала заявил журналистам, что заведение строго следовало дресс-коду, установленному начальной школой, расположенной в том же здании. Однако затем он отметил, что детский сад является независимым арендатором и у них нет никаких правил касательно одежды воспитанников.

Стоунхаус рассказал, что его дочь не понимает, почему она больше не может носить платье в детский сад. «Говорить трехлетней девочке, во что ей одеваться, просто смешно. Я помню, как сам ребенком выбирал одежду и из-за этого в половине случаев выглядел нелепо в детском саду, но в этом прелесть детства, в возможности ходить, в чем хочется», — признался канадец.