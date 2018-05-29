Первые годы брака делают супругов менее дружелюбными

Оказалось, что уже в первые месяцы совместной жизни характеры молодоженов сильно меняются. Во-первых, и мужья, и жены становятся менее доброжелательными по отношению друг к другу, то есть в меньшей степени, чем прежде, готовы идти на компромисс. Во-вторых, мужья становятся менее экстравертными, то есть меньше стремятся общаться с друзьями и знакомыми, при этом они становятся более добросовестными и сознательными. Что касается женщин, у них повышается степень эмоциональной стабильности, они становятся более спокойными, но при этом снижается гибкость ума.