Первые годы брака делают супругов менее дружелюбными

Результаты нового исследования ученых из Университета штата Джорджия (США) опубликованы в журнале Developmental Psychology.
В исследовании приняли участие 169 гетеросексуальных пар. Все супруги трижды на протяжении первых полутора лет брака прошли стандартное психологическое тестирование на так называемую «большую пятерку» личностных качеств — экстраверсию (общительность), доброжелательность (дружелюбие, готовность идти на компромисс), добросовестность (сознательность), эмоциональную стабильность и интеллектуальную подвижность (открытость новому опыту), пишет Health.mail.ru.
Оказалось, что уже в первые месяцы совместной жизни характеры молодоженов сильно меняются. Во-первых, и мужья, и жены становятся менее доброжелательными по отношению друг к другу, то есть в меньшей степени, чем прежде, готовы идти на компромисс. Во-вторых, мужья становятся менее экстравертными, то есть меньше стремятся общаться с друзьями и знакомыми, при этом они становятся более добросовестными и сознательными. Что касается женщин, у них повышается степень эмоциональной стабильности, они становятся более спокойными, но при этом снижается гибкость ума.
Эти личностные изменения не зависят от возраста супругов, длительности отношений до брака, продолжительности совместной жизни до свадьбы, степени удовлетворенности отношениями в браке, наличия или отсутствия детей, подчеркивают ученые.