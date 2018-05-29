"Битое стекло" - торт без выпечки, который идеален для жаркого лета

Женщине после 40 лет витамин В12 нужен для:

профилактики и лечения остеопороза, рахита и т.д.;

для защиты слизистых оболочек, например, при стоматите;

для борьбы с бледностью, сухостью, шелушением коже, для предотвращения пигментных пятен;

чтобы оставаться в хорошей физической форме.

Вот 15 основных признаков того, что женщина страдает от недостатка витамина В12:

1. Головокружение. В одном из исследований ученые обнаружили: у тех, кто обращался к терапевту с жалобами на головокружение уровень витамина В12 у здоровых был на 40% ниже, чем у здоровых людей, пишет Lifter.com.ua.

2. Чувство покалывания и онемения, которое возникает из-за пониженного уровня кислорода в крови. У вас может возникать ощущение, будто электрические разряды проходят от головы до самых пяток.

3. Бледность кожных покровов. Нехватка витамина В12 приводит к разрушению части красных клеток крови. Благодаря этому высвобождается желчный пигмент билирубин, который и придает коже более бледный оттенок.

4. Ухудшение памяти. Не можете вспомнить имя человека, которого давно знаете, на «автомате» кладете ключи в холодильник? Забывчивость - один из симптомов нехватки витамина В12.

5. Постоянная усталость. Витамин B12 способствует созданию эритроцитов, которые отвечают за доставку кислорода в клетки. Если кислорода не хватает, вы начинаете чувствовать усталость, даже если хорошо выспались.

6. Проблемы со зрением. В редких случаях дефицит витамина В12 негативно отражается на зрительном нерве и сосудах сетчатки глаза. У вас может возникнуть эффект двоения, наложения теней, размытости или даже временная слепота.

7. Мышечная слабость. Недостаток витамина B12 вызывает не просто общую усталость, но и слабость в мышцах, вялость, лень.

8. Примерно у 50% людей с дефицитом витамина В12 уменьшается количество вкусовых сосочков на языке, особенно по бокам. Многие жалуются на жжение и дискомфорт по бокам языка. Из-за этого еда не кажется женщинам такой вкусной как прежде.

9. Частая смена настроения. Недостаток витамина В12 может обострить депрессивное состояние, усилить беспокойство, вызывать плаксивость. Он принимает участие в выработке серотонина и дофамина - так называемых гормонов счастья.

10. Странное пристрастие к запахам. Оно появляется из-за недостатка кислорода в крови, который приводит к анемии.

11. Проблемы с сердцем. При дефиците витамина В12 из-за быстрого снижения циркулирующих эритроцитов уменьшается количество кислорода в тканях.

Доставка кислорода в таких условиях происходит за счет увеличения сердечного выброса. В результате этого возникает тахикардия, снижается артериальное давление и т.д.

12. Одышка - последствие анемии, которая возникает при дефиците В12. Недостаток красных кровяных телец и гемоглобина затрудняет доставку кислорода к тканям. Легким приходится работать на износ, чтобы удовлетворить потребности организма в кислороде. Это и приводит к одышке.

13. Нарушение координации. Запущенный дефицит B12 приводит к повреждению нервной системы. Со временем возникает нарушение двигательной функции - человек может в любой момент упасть. Этот симптом особенно часто наблюдается у пожилых людей и у вегетарианцев.

14. Повышение температуры. В редких случая нехватка витамина В12 может сопровождаться повышением температуры. До конца не ясно, почему это происходит.

15. Проблемы с ногтями и волосами. Волосы теряют блеск, сереют, истончаются, легко ломаются, редеют и рано седеют. Ногти становятся тонкими, матовыми, уплощаются, легко расслаиваются и ломаются, появляется исчерченность.