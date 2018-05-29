Почему сильные женщины выбирают одиночество вместо плохого мужчины

Вот три основные причины, почему сильная женщина предпочитает быть одна, от Stiri Actuale.net.

1. Нежелание быть с недостойным мужчиной.

Сильная женщина становится мудрее. Она знает, что для нее важно. И в первую очередь ищет счастье в себе, вместо того, чтобы полагаться на внешние источники. Теперь ей не нужно больше времени, чтобы понять, кто перед ней, пишет Lifter.com.ua.

И она никогда не потратит время на человека, который не уважает ее за то, чем она есть на самом деле. В ее жизни больше нет места таким людям.

2. Отсутствие страха перед одиночеством.

Общество осуждает и жалеет одиноких. Но правда в том, что зрелая женщина не боится одиночества. У нее есть работа, которую она любит, семья, о которой она заботится. И еще у нее есть она сама.

Тем более, ей известно, что любовь не всегда сладка, а за ошибки приходится платить. Поэтому ей не нужно цепляться за первого встречного лишь ради избавления от одиночества.

3. Взвешенный подход к жизни.