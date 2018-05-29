Почему мужчинам нравятся женщины постарше

Распознай в нем альфонса

Мужчин-альфонсов в возрасте 20-30 лет - пруд пруди. Многие из них таким образом хотят заработать себе на хорошую жизнь. Но распознать их очень легко. Не медли и не обращай внимания на бессмысленные отговорки о временных финансовых неурядицах. Если ему нечем заплатить за тебя (а часто и за себя), то пусть подрастет еще немножко или девушку-сверстницу найдет. Часто женщины понимают, ради чего молодой мальчик тратит свое время на красотку в возрасте, однако закрывают на это глаза ради секса с молодым "мясом". Правда, не всегда все так плохо. Попадаются и в самом деле влюбленные пары, на разницу в возрасте которым наплевать - им хорошо вместе, а остальное их не интересует, пишет Lady.tochka.net.

У таких пар довольно много плюсов

Так, например, женщина, которая встречается или живет с мужчиной моложе ее, всегда будет стараться выглядеть хорошо. Она не забудет о том, какой должна быть женская фигура, часто будет менять свой гардероб, следить за внешним видом и делать все для того, чтобы мужчина не чувствовал себя моложе, а она - старше. Женщина в большинстве таких случаев доминирует над молодым мужчиной и подстраивает его под себя, что труднее, а то и вовсе невозможно проделать с ровесником или старшим представителем сильного пола.

Женщина постарше - опытная женщина

Для мужчин в таких парах также много плюсов. Женщина в возрасте - опытная женщина, а что еще нужно 20-летнему мальчику. Она научит его хорошему сексу и, что греха таить, даст советы в жизни повседневной. Кроме этого, с женщиной постарше значительно интереснее общаться, она уже более уравновешенная и сформированная личность, что нельзя сказать о его сверстницах. Женщина для мужчины, который младше ее, становится одновременно и матерью, и женой. Она может дать умный совет, найти правильные слова поддержки, чего не сможет сделать молодая девушка, даже если очень постарается. Молодыми людьми руководят эмоции, а с годами в их характере проявляется благоразумие.

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