Как понять, что он – тот самый: пять главных признаков

По мнению матери, достойный мужчина должен носить вас на руках, баловать и быть готовым на все ради вас. Но я предпочитаю смотреть на вещи более реалистично и давно не верю в принцев и сказки, где он появляется в твоей жизни и решает все-все проблемы. Да и ты уже в такое не веришь, правда?

Есть гораздо более «приземленные» признаки того, что именно этот мужчина идеален лично для тебя. Давай разберем их по пунктам, пишет Хочу.

Он тебя уважает

Да-да, именно уважение, а не безумную страсть я ставлю на первое место. Потому как, если вы уже вместе — любовь, очевидно, есть. А вот уважение — не всегда. В чем именно проявляется уважение мужчины к женщине? В том, что он не опаздывает, когда ты его ждешь. В том, что он гордится тем, чем ты занимаешься (читает твои статьи, например). В том, что съедает все до последней крошки. Даже если невкусно. Ведь ты же старалась.

Он тебя поддерживает

Как кто-то говорил, легко быть вместе с человеком, когда и у тебя, и у него все хорошо. А вот когда у твоей половинки тяжелые времена, быть рядом и поддерживать уже сложнее. Так вот, если у тебя случилась беда, а твой мужчина не рядом — это не твой мужчина. Партнер, если он любит, дорожит и переживает за тебя, примчится на помощь всегда, без отговорок. А если его помощь не нужна — просто будет рядом.

Тебе с ним комфортно

Ты свободно появляешься перед парнем ненакрашенная и даже с тканевой маской на лице. А он сначала глупо хихикает, а потом просит сделать ему такую же. Ладно, шучу, хотя бы просто адекватно реагирует на это. А еще ты готова общаться с ним на любые темы и не думаешь, что стоит говорить, а что — нет. Вы на одной волне. И вам двоим на ней комфортно.

У вас общее видение будущего

И нет такого, что ты мечтаешь жить у моря, а он — в горах. Конечно, сейчас такие планы кажутся сущими фантазиями. Но представь, что скоро вам реально придется переезжать — что тогда? Или возьмем что-то попроще. Ты всегда мечтала завести собаку, а он — кошатник в душе. Или ты мечтаешь о трех малышах, а он и на одного ели-ели соглашается. Такие различия в начале отношений кажутся мелочью, но со временем перерастают в реальную проблему. Если таких различий нет — плюс 100 очков, что это твой мужчина.

Вас не раздражают друзья друг друга

Помнишь, как говорят: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, мужчины воспринимают эту поговорку буквально. Друзья для них — другая семья. И важно, чтобы и ты их понимала и принимала — и они тебя. Ведь вам придется общаться довольно часто. Кроме того, важно, как мужчина относится к твоим подругам. Не раз я становилась свидетелем того, как на одной вечеринке были и его, и ее друзья. И если она со всеми старалась быть милой, то он подшучивал над ее подругами и не упускал случая их подколоть. В итоге: ссоры, скандалы, обиды и испорченный вечер. Не надо так.