Авокадо-гриль, фаршированные хумусом и хрустящим нутом

Хумус представляет собой холодную закуску из нута пюреобразной консистенции с добавлением тахини – слегка маслянистой нежной кунжутной пасты и целого набора пряностей.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

нут, предварительно отваренный – 400 г

паприка – ¼ ч. л.

тмин — ¼ ст. л.

кориандр — ¼ ч. л.

перец кайенский – 1/8 ч. л.

масло оливковое – 3-4 ст. л.

тахини (кунжутная паста) – 4 ст. л.

сок лимонный – из половинки лимона

чеснок – 1 зубок среднего размера

харисса (острый соус-паста из перца чили, зиры, кориандра, оливкового масла, соли) – ½ ст. л.

йогурт греческий натуральный – 100 г

авокадо – 4 шт. (зрелых)

кинза (крупно нарезанная) – 2 ст. л.

Технология приготовления

Духовка должна быть разогрета до 200°C, установлен режим конвекции 180°C, газ выставить на отметку 6.

Нут желательно отварить непосредственно перед приготовлением хумуса, затем слить воду (но не выливать, она пригодится для хумуса). Разделить отваренный нут на две части, пишет Justcoolidea.ru.

Чтобы приготовить хрустящий нут, обсушить одну часть с помощью кухонного полотенца, смешать с пряностями (тмин, паприка, кориандр, кайенский перец), полить ½ ст. л. оливкового масла и разложить ровным слоем на противне. Поставить противень в духовку на 30 мин., чтобы нут стал хрустящим. Во избежание пригорания периодически перемешивать.

Вторую половину еще горячего нута выложить в кухонный комбайн, добавить половину тахини, мелко нарезанный чеснок, лимонный сок и 2 ½ ст. л. оливкового масла, перемешать и измельчить до однородной пюреобразной консистенции. Чтобы хумус был не слишком густым, можно разбавить его водой от варки нута. Затем переложить в удобную емкость, добавить хариссу и тщательно перемешать до однородности.

Смешать йогурт с оставшейся половиной тахини.

Авокадо вымыть, обсушить, разрезать пополам и вытащить косточки. Кожуру смазать оставшимся оливковым маслом (1 ст. л.), выложить на гриль или разогретую сковороду на 4-5 минут, пока на кожуре не появятся темные пятна.