Весенний хит – вегетарианский клубничный смузи!

Весна – время появления первых овощей и ягод. И, прежде всего, эта пора года ассоциируется у многих с прекрасным ароматом клубники. Красная ягода с неповторимым вкусом одинаково хороша как в чистом виде, так и как дополнение к различным блюдам.
Мы хотим предложить рецепт вегетарианского смузи, поскольку он готовиться без использования молока, а также будет полезен тем, что хочет привести свое тело в форму после долгой зимы, так как в нем отсутствует сахар. А добавление базилика сделает напиток не только душистым, но и очень полезным. Эта пряность успокаивает нервную систему и нормализует сон, а также благодаря мочегонным свойствам, избавляет от отечности, пишет Justcoolidea.ru.
Данный напиток можно готовить круглое лето, он одинаково хорош и с другими фруктами, например, манго или персиками.
Итак, вегетарианский клубничный смузи:
Ингредиенты:
Свежая клубника – 2/3 чашки
Банан – 1 шт.
Базилик – 5-6 листьев
Миндальное молоко – 1 чашка
Семена чиа – 1 ст. ложка
Корица и ваниль – на кончике ножа
Лед – 4-5 кубиков
Рецепт приготовления очень прост – смещать указанные ингредиенты в блендере до однородности. По желанию сверху можно добавить гранолу или обычные хлопья. Тогда напиток будет не только освежающим и полезным, но и питательным.