Весенний хит – вегетарианский клубничный смузи!

Мы хотим предложить рецепт вегетарианского смузи, поскольку он готовиться без использования молока, а также будет полезен тем, что хочет привести свое тело в форму после долгой зимы, так как в нем отсутствует сахар. А добавление базилика сделает напиток не только душистым, но и очень полезным. Эта пряность успокаивает нервную систему и нормализует сон, а также благодаря мочегонным свойствам, избавляет от отечности, пишет Justcoolidea.ru.