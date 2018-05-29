Правда или миф: насколько эффективен водостойкий солнцезащитный крем

Не стоит чересчур полагаться на защитные свойства водостойкого крема от загара. Такой крем защищает кожу гораздо хуже после купания, пишет британское издание Which?, занимающееся тестированием различных товаров массового пользования.

В ходе испытаний двух водостойких продуктов, было доказано, что у одного из кремов солнцезащитный фактор уменьшился на 59% после 40 минут пребывания в море, а у другого – на 34%. Отмечается, что в Великобритании производителям разрешено ставить на этикетки своих солнцезащитных кремов слово "водостойкий", если степень их защиты от солнца не падает ниже 50% после 20 минут пребывания в соленой воде, пишет Ivona.bigmir.net.

При этом производители тестируют солнцезащитные кремы с применением обычной воды из-под крана. В реальности солнцезащитный фактор снижается еще больше – ведь такие факторы, как отражение света от поверхности воды, жара, пот, вытирания и обтирания, снижают защитные свойства кремов от солнца.

Советуем любителям позагорать на пляже:

- регулярно наносить крем, в том числе после купания, восстанавливая его слой;

- больше времени проводить в тени и не полагаться полностью на солнцезащитный крем;