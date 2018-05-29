Маска с аспирином: фантастический эффект!

Копилка народных рецептов по уходу за кожей лица и тела уже больше похожа на объемистый сундук, а рецепты все прибывают и прибывают… Вот и еще один рецепт, который доступен буквально каждой женщине, причем не выходя из дома, пишет Justcoolidea.ru.

Наверняка в вашей аптечке найдется обычный аспирин в таблетках (только не шипучий!), а на кухне немного меда. Вот и всё, что нужно, чтобы за неделю преобразить вашу кожу. Попробуйте и поделитесь этим рецептом с подругами.

Итак:

на пару таблеток аспирина капните буквально несколько капель воды и подождите секунд 10-20, чтобы он гранулировался;

затем добавьте 1 чайную ложечку меда, тщательно перемешайте и ровным слоем нанесите на кожу лица, не затрагивая кожу вокруг глаз – она слишком нежная;

через 10 минут засохшую маску удалите, как скраб, мягкими вращательными движениями пальцев. Вместе с маской удаляются все загрязнения из пор;

смойте остатки маски теплой водой и смажьте лицо увлажняющим кремом.