Десять признаков того, что косметикой больше пользоваться нельзя

Изменение цвета

Многие пигментированные средства – жидкие тональные основы, помады или румяна – могут со временем незначительно измениться в цвете. Причины для этого самые разнообразные: воздействие солнечных лучей, процессы окисления, нахождение в чересчур теплом или влажном помещении, сообщает Goodhouse.ru.

Если базовый оттенок средства изменился лишь слегка, то косметикой можно еще некоторое время пользоваться.

Значительные трансформации (например, бежевая тональная основа стала оранжевой) – явный признак того, что она испортилась.

Изменение текстуры

Кремовые средства должны до конца срока годности оставаться кремовыми – недаром над их созданием трудятся тысячи специалистов. Если вы заметили, что косметика стала «ложиться» неровно, появились комочки, изменилась ее консистенция, знайте: формула средства поменялась, и она может быть непригодна (и даже опасна!) для использования.

Запах

Посторонний запах – один из главных индикаторов изменения состава косметики. Испорченная тушь приобретает слабый аромат бензина, помада начинает пахнуть застарелым маслом или спиртом, а пудра – чем-то кислым.

Заметив такие изменения в вашей косметике, избавьтесь от нее как можно скорее.

Вкус

Помады и блески должны иметь нейтральный вкус и не ощущаться при случайном попадании в ротовую полость. Если ваше любимое косметическое средство отдает чем-то прогорклым или кислым, пора с ним попрощаться.

Налет

Несмотря на расхожее мнение, косметика с твердой текстурой тоже может испортиться. Так, появление на поверхности пудры или румян налета или пленки серого или белого цвета означает, что в косметике поселились незваные гости – дрожжевые грибки или бактерии.

Пятна

Если на грифеле карандаша для глаз или губ появились белые пятна, которые невозможно сточить, значит, с косметикой придется расстаться – ее формула начала меняться.

Вкрапления

Этот пункт в основном относится к косметике по уходу за кожей лица и тела, а также к жидким и полужидким тональным основам. При изъятии средства из баночки не специальным чистым шпателем, а пальцами рук внутрь попадают различные микроорганизмы. Если среда оказывается пригодна для их жизни, они начинают расти и размножаться, колонизируя ваши любимые косметические продукты.

Примеси черного, зеленого, розового или желтого оттенка, цветные узоры и ворсистые образования – признак заражения косметики бактериями или плесенью.

Расслоение

В норме кремы, сыворотки, матирующие и тональные основы должны иметь однородную и гладкую текстуру. Если вы заметили, что косметика начала расслаиваться, для начала попробуйте энергично встряхнуть флакон.

Содержимое вновь смешалась до первоначальной консистенции – это означает, что вы можете продолжать пользоваться косметикой, но она уже находится на испытательном сроке. Расслоение повторилось? Смело отправляйте средство в мусорное ведро.

Засыхание

Если тушь засохла – смиритесь и отправляйтесь в магазин за новой. Народные методы по разведению средства спиртом, коньяком и (Боже упаси!) слюной лишь повышают риск развития аллергической реакции или бактериальной инфекции глаз.

Истекший срок хранения