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  • Десять признаков того, что косметикой больше пользоваться нельзя

Десять признаков того, что косметикой больше пользоваться нельзя

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Косметика. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Предельный срок хранения косметической продукции указан на ее упаковке. Но иногда при нарушении целостности флакона или условий хранения содержимое портится раньше положенного срока. Избавьтесь от вашей косметики как можно скорее – если с ней происходит это.

Изменение цвета

Многие пигментированные средства – жидкие тональные основы, помады или румяна – могут со временем незначительно измениться в цвете. Причины для этого самые разнообразные: воздействие солнечных лучей, процессы окисления, нахождение в чересчур теплом или влажном помещении, сообщает Goodhouse.ru.

Если базовый оттенок средства изменился лишь слегка, то косметикой можно еще некоторое время пользоваться.

Значительные трансформации (например, бежевая тональная основа стала оранжевой) – явный признак того, что она испортилась.

Изменение текстуры

Кремовые средства должны до конца срока годности оставаться кремовыми – недаром над их созданием трудятся тысячи специалистов. Если вы заметили, что косметика стала «ложиться» неровно, появились комочки, изменилась ее консистенция, знайте: формула средства поменялась, и она может быть непригодна (и даже опасна!) для использования.

Запах

Посторонний запах – один из главных индикаторов изменения состава косметики. Испорченная тушь приобретает слабый аромат бензина, помада начинает пахнуть застарелым маслом или спиртом, а пудра – чем-то кислым.

Заметив такие изменения в вашей косметике, избавьтесь от нее как можно скорее.

Вкус

Помады и блески должны иметь нейтральный вкус и не ощущаться при случайном попадании в ротовую полость. Если ваше любимое косметическое средство отдает чем-то прогорклым или кислым, пора с ним попрощаться.

Налет

Несмотря на расхожее мнение, косметика с твердой текстурой тоже может испортиться. Так, появление на поверхности пудры или румян налета или пленки серого или белого цвета означает, что в косметике поселились незваные гости – дрожжевые грибки или бактерии.

Пятна

Если на грифеле карандаша для глаз или губ появились белые пятна, которые невозможно сточить, значит, с косметикой придется расстаться – ее формула начала меняться.

Вкрапления

Этот пункт в основном относится к косметике по уходу за кожей лица и тела, а также к жидким и полужидким тональным основам. При изъятии средства из баночки не специальным чистым шпателем, а пальцами рук внутрь попадают различные микроорганизмы. Если среда оказывается пригодна для их жизни, они начинают расти и размножаться, колонизируя ваши любимые косметические продукты.

Примеси черного, зеленого, розового или желтого оттенка, цветные узоры и ворсистые образования – признак заражения косметики бактериями или плесенью.

Расслоение

В норме кремы, сыворотки, матирующие и тональные основы должны иметь однородную и гладкую текстуру. Если вы заметили, что косметика начала расслаиваться, для начала попробуйте энергично встряхнуть флакон.

Содержимое вновь смешалась до первоначальной консистенции – это означает, что вы можете продолжать пользоваться косметикой, но она уже находится на испытательном сроке. Расслоение повторилось? Смело отправляйте средство в мусорное ведро.

Засыхание

Если тушь засохла – смиритесь и отправляйтесь в магазин за новой. Народные методы по разведению средства спиртом, коньяком и (Боже упаси!) слюной лишь повышают риск развития аллергической реакции или бактериальной инфекции глаз.

Истекший срок хранения

Не используйте косметику после истечения ее срока годности – даже если она сохранила цвет, запах и текстуру. Это может привести к весьма плачевным последствиям. Так, известны даже случаи тяжелой аллергической реакции на просроченные косметические средства, которые закончились параличом всего тела.

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