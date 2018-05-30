Простой и эффективный самомассаж лица, который вы точно не забудете делать

Шаг первый

Все движения надо повторять 36 раз. Делать массаж стоит утром или вечером, перед сном. Разумеется, перед началом следует очистить кожу лица и рук. Перед тем, как приступать собственно к массажу, мастер рекомендует как следует разогреть лицо и стимулировать кровообращение – для этого просто как следует потрите уши ладонями до тех пор, пока не почувствуете жар внутри. Теперь можно приступать, передает Goodhouse.ru.

Шаг второй

Локти поставьте на стол, на руки нанесите немного увлажняющего крема. Основаниями ладоней проводи круговые движения по линиям от подбородка до основания ушей. Это упражнение помогает подтянуть контур лица. Повторите 36 раз.

Шаг третий

Поставьте указательные пальцы к краям ноздрей, надавите и с силой проведите сплошную линию под скулами – до края ушей. Повторите 36 раз, но только в направлении вверх, к ушам – это поможет «приподнять» мышцы. Повторите 36 раз.

Шаг четвертый

Подушечками средних пальцев нажмите на переносицу в самой верней ее части. Затем мягко, но твердо проведите две линии вдоль носа к ноздрям. Помимо подтягивания мышц, это упражнение помогает очистить пазухи носа и освободить дыхание при насморке. Повторяйте 36 раз.

Шаг пятый

Подушечки пальцев обеих рук (всех, кроме больших) поставьте вертикально посередине вашего лба. Далее нажмите и достаточно сильно (но так, чтобы не натягивать кожу) отведите пальцы к вискам, как бы разглаживая лоб. Повторите 36 раз.

Шаг шестой

Аккуратно прикоснитесь подушечками пальцев вокруг глазниц и чуть-чуть нажмите – но только не слишком сильно! Сделайте по шесть нажатий над глазницами и под ними, но только не прикасайтесь к векам. Это упражнение снимает отечность и синяки под глазами. Единственное упражнение комплекса, которое достаточно сделать один раз.

Шаг седьмой

Последнее упражнение: кончиками всех десяти пальцев нажимайте на кожу головы – повсюду, где почувствуете нужным. Это стимулирует кровообращение.