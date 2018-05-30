ср, 30.05.2018
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  • Этот способ гарантированно очищает кисти для макияжа всего за минуту

Этот способ гарантированно очищает кисти для макияжа всего за минуту

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кисти

ФОТО: http://www.sncmedia.ru

Все знают, что кисточки и кисти нужно регулярно, хотя бы раз в неделю, промывать от остатков макияжа. И мало кто это делает, потому что это хлопотно. Есть выход.

Больше не нужно терпеливо перебирать пальцами прядку за прядкой, проверяя, не осталось ли комочков между ворсинками. Больше не нужно замачивать кисти в оливковом масле и потом отмывать масло мыльным раствором. Все гораздо проще.

Возьмите массажную рукавицу для душа, ту, которая с щетинками и пупырышками. Намыльте ее, пишет Goodhouse.ru.

Растушуйте мыло кистью по рукавице, так, чтобы пена промыла всю кисть до основания.

Смойте пену водой и аккуратно отожмите кисточку пальцами.

Поставьте кисть сушиться.

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