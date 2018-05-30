Популярная диета ведет к смертельно опасному недугу

Исследователи из Финляндии заявили о том, что невероятно популярная у худеющих людей (в особенности у звезд) белковая диета или диета Аткинса может вызывать сердечную недостаточность.
Сердечная недостаточность является патологией, при которой сердце оказывается не способно эффективно прокачивать кровь и кислород по организму – этот неблагоприятный процесс повышает риск преждевременной смерти. Осуществленный учеными анализ питания почти 2,5 тысяч мужчин показал, что наличие большого количества белка в рационе может повышать риск возникновения данного нарушения на 33%, пишет «Собеседник».
Диета Аткинса предусматривает похудение за счет питания с высоким количеством белков и низким уровнем углеводов. Многие знаменитости признавались в любви к этой диете, однако финские ученые настаивают: избыток белков в рационе никак нельзя считать полезным.
«Если в рационе множество белков строго животного происхождения, то риск возникновения сердечной недостаточности повышается на целых 43%», - предостерегли эксперты.
Любопытно, что даже по поводу растительных белков ученые высказали не самое оптимистичное мнение. Они полагают, что при употреблении в больших количествах этих продуктов опасность нарушений в работе сердца возникает тоже, пусть и не такая высокая как при употреблении животного белка – риск вырастает на 17%.