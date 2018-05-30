Популярная диета ведет к смертельно опасному недугу

Сердечная недостаточность является патологией, при которой сердце оказывается не способно эффективно прокачивать кровь и кислород по организму – этот неблагоприятный процесс повышает риск преждевременной смерти. Осуществленный учеными анализ питания почти 2,5 тысяч мужчин показал, что наличие большого количества белка в рационе может повышать риск возникновения данного нарушения на 33%, пишет «Собеседник».

Диета Аткинса предусматривает похудение за счет питания с высоким количеством белков и низким уровнем углеводов. Многие знаменитости признавались в любви к этой диете, однако финские ученые настаивают: избыток белков в рационе никак нельзя считать полезным.

«Если в рационе множество белков строго животного происхождения, то риск возникновения сердечной недостаточности повышается на целых 43%», - предостерегли эксперты.