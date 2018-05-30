Как сделать тени более стойкими

Подложка под тени – это по сути средства, которыми можно заменить базу, то есть они позволяют теням и подводке держаться дольше. Но в отличие от праймера у большинства из них есть преимущество: они усиливают насыщенность теней. Неудивительно, что такие средства пользуются популярностью у визажистов, профессионалы знают, как усилить яркость smokey eyes, просто добавив в образ один совсем не лишний продукт, пишет Lady.mail.ru.

Гелевая подводка

Бери именно подводку в баночке, никаких фломастеров (хоть сейчас и выходит много интересных вариантов) или жидких средств. Да, возможно, выбор странный, но, поверь, именно этим средством пользуются профи, если хотят передать яркость переливающихся теней. Способ особенно актуален, если предстоит жаркий день или водные процедуры. Разумеется, никто не гарантирует, что макияж совсем не смоется, но точно продержится дольше всех остальных. Секрет нанесения – растушевать подводку по веку с помощью кисти и тут же нанести дальнейшее средство, пока основа еще влажная.

Мягкий карандаш

Выбирай карандаш для глаз под цвет дальнейшего макияжа и наноси его на веко. Вновь важна скорость – тут же наноси следующее средство (желательно синтетической маленькой кистью в форме полумесяца), чтобы пигмент успел схватиться. Главная трудность – это не растушеванные края, их действительно очень сложно правильно распределить по коже. В этом случае используй консилер, чтобы скрыть все неточности. Кстати, сам по себе консилер – это тоже полноценная подложка. Одно из свойств этого средства – не скатываться в комочки в конце дня. А разве не этого ты ждешь и от своих теней?

Кремовые тени

Один из самых известных способов продлить жизнь макияжу. Здесь все намного проще, чем в двух предыдущих вариантах: наносятся они легко, стойкость гарантируют, цвет усиливают.

Матовая помада

Может быть, ты сейчас очень удивлена, но матовую помаду действительно используют для «цементирования» дальнейшего макияжа. Тем более, и при нынешнем многообразии оттенков для губ (желтых, зеленых, синих и далее по восходящей сумасшествия) не всегда и понятно, не создавали ли их специально для глаз. Правда, таким способом не надо пользоваться слишком часто. Все-таки имеем дело с нежной кожей глаз. А то начнется шелушение или покраснения (и тогда придется искать особые средства для решения проблем).

Хайлайтер